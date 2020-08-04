Olaylı gecenin kamera görüntüleri ortaya çıktı!

Çeşme'de Momo Beach isimli bir mekanda güvenlik görevlileri tarafından darp edildiği iddia edilen dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ile ilgili ilk kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk, arkadaşlarıyla birlikte İzmir Çeşme’de Momo Beach adlı eğlence mekanının güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini iddia etti.

Daria Kyryliuk, kanlar içindeki yüzünü gösteren fotoğrafı da sosyal medya hesabından yayınladı.

MEKAN 15 GÜN KAPATILDI

Paylaşımın ardından mekandan yapılan yazılı açıklamada, olayla bir ilgilerinin olmadığı, otopark kısmında iki grup arasında çıkan tartışmayı ayırmak için güvenlik ekibinin müdahale ettiği ifade edildi.

Olayın ardından Çeşme İlçe Hıfzısıhha Kurulu Momo Beach adlı eğlence mekanına ‘toplum sağlığına tehlike arz eden eylemlerine devam etmesi' nedeniyle 15 gün kapatma cezası verdi.

İLK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Daria Kyryliuk ile ilgili bazı görüntüler ilk kez ortaya çıktı. Görüntülerde ünlü modelin yere çöktüğü görünüyor.