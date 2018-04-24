Olaylı Derbi Hakkında Sert Sözler!

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve olaylar nedeniyle yarıda kalan derbi maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Asbaşkan Şekip Mosturoğlu basın toplantısı düzenledi.

Aziz Yıldırım, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş için sert ifadeler kullandı.

İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları;

1995-96 yılıydı Trabzon'da Otto Bariç'in sırtına taş geldi ve o da yere düştü. Sahadan ayrıldık ve magnumla mı vuruldu dedi. 2 yıl ceza aldık sonra bu ceza 1 yıla düştü. 98'de ben geldim ve ceza bitince yeniden kupada yer aldık. Otto Bariç'e o gün Türk medyası her türlü suçlama ve hakareti yaptı. Perşembe günü oynanan maçın ardından bazı haberler çıktı Güneş'in yaptığı 'Yandım Allah' dercesine açıklamalar yaptı. Güneş'e yapıldığı zaman bir şey olmayacak ama Fenerbahçe'ye gelince herkes her şeyi yapabilir. Güneş burada tiyatro oynamıştır. Ondan beklenen Güneş gibi, filozof gibi konuşan eğitici bir insanın maçın devam etmesi için gayret etmesini bekler ve isterdik. Onu yapsa haklı olurdu. Siz tiyatro oynayacaksınız kafasına dikiş atıldı - atılmadı bu tartışmalar. Tolga Trabzonspor, Mustafa Pektemek Trabzonsporlu... 95-96 ve 2010-11 yıllarındaki şampiyon olamamaların acısını çıkarmaya çalışıyorlar. Bursa'dan bağırıyor Şenol Güneş, 'Burada havalar temiz' diye... En az sizler kadar temiziz. Biz ona saygı gösteriyoruz, onun da bize saygı göstermesi lazım. Buraya maça geliyor bordo kravat ve takım elbiseyle geliyor.

Ben yapılacak her türlü küfür ve şiddete karşıyım. Bu olaylara bu olaylarda kumpas vardır, incelemeler devam ediyor. Son zamanlarda çok fazla Passolig alınmıştır.

Şenol Güneş oyuncunun gırtladığını sıkar bir şey denmez. Denizli maçı 16 dakika uzatıldı. 20 defa maç durdu, şampiyonluğu kaçırdık tabi. O maç kriterlere veya şikayet edilen konuya benziyor mu? O gün maçın durdulması ve bizim lehimize karar verilmeliydi. Ama Fenerbahçe kelimesi var önünde...

Git hakemle konuş bütün haklarını tüketti. 'Söyle dirayetli olsun' dedim. Hakem de 'Kafalarına bir şey gelirse tatil ederim' demiş. Bugüne kadar uygulandı mı? Hayır. Fenerbahçe milat olsun. Temsilcilere, emniyete söylememe rağmen neden sen maçın hakemi olarak korner köşelerinde polisler beklemiyor. Polis gelemiyor çünkü hakemin söylemesi lazım. Ertuğrul'un kafasına taş atıldı Sivas'ta neden maçı tatil etmedin. İçeri girdin, daha sonra maçı tatil ediyorsun. İçeri de görüşmeler yapıyor, hakemlerin kendi aralarında konuşulan

İki kulüpte 100'er yıllık çınarlar ve dostlar. Ama hayır ceza neyse o uygulanmalıdır. Kimseyi tehdit etmiyoruz ama doğru kararın verileceğini düşünüyoruz. Bu camia sıkışmış durumdadır. Fenerbahçe haklarının hepsi savunulmalıdır. Kurşunlandık bunun faali bulunmalıdır. 24 Haziran seçimi yaklaştıkça FETÖ örgütü bir şeyler yapabilir hepimiz dikkatli olmalıyız.

Masada alınan skora değil, sahada oynanarak alınan skora saygılıyız. Yarım kalan maçın devam etmesini istiyorlar. Ben ise Beşiktaş'ın hükmen mağlup sayılması gerektiğini söylüyorum. Koltuk atıldı,o atıldı, bu atıldı deniyor. Peruk atılmıştır, bozuk para atılmıştır.

SORU - CEVAP KISMI

Yıllar önce İBB ile Diyarbakırspor maç yaptılar. Olaylar çıktı, Diyarbakır'ın ligden düşürülmesi gerekiyordu ve Fenerbahçe, bu memleket meselesidir diyerek buna tenezzül etmedi. Galatasaray - Fenerbahçe maçı ilk devre hakemi yabancı madde Mehmet Topal düştü sardılar oyuna devam etti. Aklında başka bir düşünce olsaydı etmezdi, hastaneye giderdi. Biz bunlara tenezzül etmedik. Biz herkese saygılıyız. O da Fenerbahçe'ye saygı göstermek adına maçı bitirecekti.

Tolga'nın annesi vefat ettiğinde bu tribünler onun için tezahüratlar yaptı. Tolga bunları unutmasın. Herkes dua etmeli ki daha vahim olaylar yaşanmadı.

Beşiktaş'ın maçın kaldığı yerden devam ettirme kararı çıkarsa maça çıkmayacak iddia ediliyor sorusuna Mosturoğlu, "Bunu yapmanın belirli bedelleri var. Kurul kararını vermeden kurul ve kurumlar için bir şey söyleyemeyiz. Başkan da izah etti, kötü örnekler üzerinden Fenerbahçe hedef alınıyor. Bıçak kemiğe dayanmış hatta geçmiştir." dedi.

Biz uğradığımız maddi zararın karşılığını almak için Tolga Zengin'i dava edeceğiz.

Göztepe maçı öncesinde seneye 'Demba Ba'yı alacağız' diyor. Şekip Bey Emenike transferi yüzünden hapis cezası yattı. Yok mu bu ülkede savcı ya?�Biz gerçek kimliğimizle ortadayız onlar değiller. Her yerde konuşuruz ben değil biz demeliyiz. Biz geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hastaneye gidecektik, orada taraftar var gitmeyelim. Mehmet Topal'ın başı kanadığında Hasan Çetinkaya'nın kafası kanadığında gelip bir geçmiş olsun dediler mi? Her şeyi bizden bekliyorlar. Böyle bir şey yok.