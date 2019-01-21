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Olayın suçlusu ne serdar ne Gürcistan suçlu organizasyon

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Olayın suçlusu ne serdar ne Gürcistan suçlu organizasyon
Geçtiğimiz günler de Gürcistana konser vermek için giden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç Ülkeye ayak basar basmaz bir şok yaşamış MS hastalığı ve ilaçları yüzünden ülkeye alınmamıştı.

Bunun üzerine ünlü şarkıcı isyan etmiş "beni seviyorsanız buraya adım atmayın" demişti.
ORGANİZASYONUN HATASI
Sonradan ortaya çıkan bilgiye göre Gürcistan devleti 2015 yılında aldığı bir kararla ülkeye ilaç getirilmesini yasaklamış. Organizson şirketnin bunu takip etmemesi hem Gürcistan devletini hemde Serdar Ortaç'ı madur bırakmış oldu.

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