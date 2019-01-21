Bunun üzerine ünlü şarkıcı isyan etmiş "beni seviyorsanız buraya adım atmayın" demişti.
ORGANİZASYONUN HATASI
Sonradan ortaya çıkan bilgiye göre Gürcistan devleti 2015 yılında aldığı bir kararla ülkeye ilaç getirilmesini yasaklamış. Organizson şirketnin bunu takip etmemesi hem Gürcistan devletini hemde Serdar Ortaç'ı madur bırakmış oldu.
- BIST 98.517
- Altın 219,666
- Dolar 5,3377
- Euro 6,0645
- İstanbul 10 °C
- Ankara 3 °C
- Ankara'da casuslar savaşı
- Olayın suçlusu ne serdar ne Gürcistan suçlu organizasyon
- Alköl'ü fazla kaçırdılar kaza yaptılar
- Suriye'de Konvaya saldırı 5 kişi öldü
- Gece de yüzüğü konuşuldu
- Binali yıldırım propaganda'ya başladı
- Ekip arkadaşları yalnız bırakmadı
- Jennifer Lopez instagram'ı salladı
- Takipçisi Chloe'yi fena kızdırdı.
- Türbanlı or Not!
- 10 milyon kişi elektrik desteğinden yararlanacak
- İsrail hedefleri vurdu
- Soğuk havaya kurt'da dayanamadı
- Afganistan'da askeri üsse saldırı
- Polis Dünyaca Ünlü şarkıcı'nın oğlunu affetmedi
Olayın suçlusu ne serdar ne Gürcistan suçlu organizasyon
Geçtiğimiz günler de Gürcistana konser vermek için giden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç Ülkeye ayak basar basmaz bir şok yaşamış MS hastalığı ve ilaçları yüzünden ülkeye alınmamıştı.
Bunun üzerine ünlü şarkıcı isyan etmiş "beni seviyorsanız buraya adım atmayın" demişti.
Etiketler: serdar ortaç, gürcistan, ilaç
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Olayın suçlusu ne serdar ne Gürcistan suçlu organizasyonGeçtiğimiz günler de Gürcistana konser vermek için giden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç Ülkeye ayak basar basmaz bir şok yaşamış MS hastalığı ve ilaçları yüzünden ülkeye alınmamıştı.
Alköl'ü fazla kaçırdılar kaza yaptılarOyuncu İsmail Ege Şaşmaz ile meslektaşı Hazal Filiz Küçükköse önceki akşam arkadaşları ile Nişantaşı’ndaki bir mekanda eğlendi.
Gece de yüzüğü konuşulduİki milyon liraya pırlanta yüzük aldığı konuşulan Ebru Gündeş, bu yüzüğüyle ilk kez sahneye çıktı.
Ekip arkadaşları yalnız bırakmadıĞeçtiğimiz günler de annesini kaybeden güzel oyuncu Hande Erçel dizi setine geri döndü. Güzel oyuncuyu ekip arkadaşları destek verdi.
Jennifer Lopez instagram'ı salladıJennifer Lopez makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı, Instagram'ı adeta salladı.
VİDEO GALERİ
- 17:30 - Ankara'da casuslar savaşı
- 17:13 - Olayın suçlusu ne serdar ne Gürcistan suçlu organizasyon
- 16:50 - Alköl'ü fazla kaçırdılar kaza yaptılar
- 16:28 - Suriye'de Konvaya saldırı 5 kişi öldü
- 16:26 - Gece de yüzüğü konuşuldu
- 15:25 - Binali yıldırım propaganda'ya başladı
- 15:15 - Ekip arkadaşları yalnız bırakmadı
- 14:06 - Jennifer Lopez instagram'ı salladı
- 13:46 - Takipçisi Chloe'yi fena kızdırdı.
- 12:29 - Türbanlı or Not!
- 11:53 - 10 milyon kişi elektrik desteğinden yararlanacak
- 11:40 - İsrail hedefleri vurdu
- 11:27 - Soğuk havaya kurt'da dayanamadı
- 11:05 - Afganistan'da askeri üsse saldırı
- 10:57 - Polis Dünyaca Ünlü şarkıcı'nın oğlunu affetmedi
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim