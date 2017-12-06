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Olay Tez Hakkında YÖK'ten Açıklamav

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Olay Tez Hakkında YÖK'ten Açıklamav
Erzincan Üniversitesi'nde kabul edilen bir doktora tezi büyük tartışma yarattı. Tezin sadece 'indeks' şeklinde hazırlanması, yararlanılan kaynaklardan bilgilerin dahi aktarılmayıp sadece sayfa numaralarının verilmesi özellikle sosyal medyada geniş yankı u

Erzincan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı alanında, Meriç Aybar tarafından yazılan bir “bilimsel” tez, sosyal medyanın gündemine oturdu.

“19.yy’da Osmanlıyı ziyaret eden yabancı yazarların eserlerinde Osmanlı halk hayatının derlenmesi” başlığını taşıyan tezin içeriğini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Daha önce yazılmış kitaplardan alınan bölümlerin aynen kullanıldığı tezde ayrıca bilgiler verilmek yerine sadece o bilgilerin hangi kitabın hangi sayfasında yer aldığı yazıldı. 

YÖK kamuoyunda tartışma yaratan tezle ilgili bir açıklama yayınladı. Yükseköğretim Kurulunca yapılan açıklamada, bir üniversite tarafından kabul edilen doktora tezinin YÖK tarafından onaylandığına dair çeşitli medya organlarında çıkan haber ve paylaşımlara ilişkin açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öncelikle bilinmesini isteriz ki YÖK, kurulduğundan bugüne kadar üniversitelerimizde yapılan hiçbir tezin akademik incelemesini yapmamış, kabul veya reddi sürecine müdahil olmamıştır. Bu kapsamdaki bütün işlemler, akademik özgürlük ve ilgili mevzuat çerçevesinde sadece tezin sunulduğu üniversitelerin ilgili enstitülerince oluşturulan jüriler tarafından yapılmaktadır. Yükseköğretim Kurulu olarak, bilim dünyamızın tezlere erişimini kolaylaştırmak için tek bir merkezde toplayıp akademik camiamıza sunarken, her yönüyle üniversitelerimizin ilgili komisyon ve kurullarınca kabul edilmiş olan bu tezlerin içeriğine yönelik yeni bir inceleme yapılmamaktadır."

Kamuoyuna mal olan konuya ilişkin gerekli incelemenin ilgili üniversite tarafından yapılacağından emin olunduğu, bu tür haberlerin bilgi eksikliğinden kaynaklandığının düşünüldüğü kaydedildi.

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