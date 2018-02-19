  • BIST 115.882
  • Altın 162,670
  • Dolar 3,7533
  • Euro 4,6568
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAİçişleri Bakanlığı: 16 terörist etkisiz hale getirildi

Olay Paylaşımlar

»
Olay Paylaşımlar
30 yaşındaki Berlin doğumlu playboy güzeli Kennedy Summer, paylaşımlarıyla yürek hoplatıyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kubilay Gecelerde19 Şubat 2018 Pazartesi 11:00
  • "Artık Sütyen Takıyorum"18 Şubat 2018 Pazar 10:30
  • Tacizcisini İfşa Etti18 Şubat 2018 Pazar 10:25
  • Rita Ora'yı Karıştırdı!18 Şubat 2018 Pazar 10:15
  • Öyle Pozlar Verdi ki...18 Şubat 2018 Pazar 10:00
  • En Seksi Selfie18 Şubat 2018 Pazar 09:44
  • Beren Saat iyice eridi!17 Şubat 2018 Cumartesi 11:50
  • Evcen'in Büyük Sırrı!17 Şubat 2018 Cumartesi 11:49
  • Duş Alırken Yakalandı!17 Şubat 2018 Cumartesi 11:48
  • Ünlülerin Spor Aşkı17 Şubat 2018 Cumartesi 11:47
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim