Olay Anını Şahitler Anlattı

Konya’da şiddet gören bir kadını kurtarmaya çalışan Kadir Şeker’in arbede sonucu işlediği cinayete tanık olan karı-koca, “Kadir oradan ayrılırken ölen adam arkadan gelip sataştı ve tekme attı” diye ifade verdi. Şeker’in ODTÜ’de kimya mühendisliği okuyan a

ÜNİVERSİTE sınavlarına hazırlanan fen lisesi öğrencisi Kadir Şeker, parkta şiddet gören bir kadını kurtarmaya çalışırken arbede çıktı. Kadını döven Özgür Duran’ı bıçaklayan Kadir Şeker tutuklandı. Kadir Şeker’e tüm ülkeden destek yağdı. Hürriyet, o anlara evlerinin penceresinden şahit olan karı-kocanın savcılıktaki ifadelerine ulaştı. Şahitlerin ifadeleri, Kadir’in ifadelerini teyit eder nitelikte. Evde bulunduğu sırada bağırış, çığlık sesleri üzerine mutfağın penceresinden baktığını anlatan Meryem Ö., “Pencereden parka baktım. Kameriye içindeki bir adam dışarıdaki zayıf, uzun boylu, sırt çantalı birine bağırıyor, çok ağır hakaret ve küfürler ediyordu. Sırt çantalı şahıs hiç cevap vermeden oradan uzaklaşmaya çalışıyordu. Kameriyedeki şahıs yine küfürler ederek dışarı çıktı. ‘Niye karışıyorsun’ diyerek sırt çantalı şahsın yanına geldi. Küfürlerine devam etti. Bir tekme ve yumruk attığını gördüm” dedi.

ARKASINDAN GİDİP TEKME ATTI

Meryem Ö.’nün kocası Mustafa Ö. ise ifadesinde şunları anlattı:

“Saat 21.15 sıralarında park tarafından gürültüler gelmeye başladı. Eşimle camdan baktık. Zayıf, uzun boylu, sırt çantalı biri vardı. Karanlıkta yüzü görünmüyordu. Yürüyordu. Parktaki kameriyeden bir şahıs yürüyen adamın arkasından küfürler ederek çıktı. Çantalı şahsa doğru giderek tekme attı. Tekme atan şahıs yere düştü. Sırt çantalı şahsın elleri cebindeydi. Yerdeki şahısa birkaç tekme attı ve oradan uzaklaştı. Daha sonra bir kadın yere düşen adamın yanına geldi. Adam yerden kalktı ama sonra tekrar yere yığıldı. Kadın ‘ambulans’ diye bağırmaya başladı. Ben de 112’yi aradım. Çantalı şahsın yüzünü görmedim.”

HAYALİ TIP KAZANMAKTI

- Kadir Şeker’in ODTÜ’de kimya mühendisliği eğitimi alan ağabeyi Hidayet Şeker kardeşini Hürriyet’e şöyle anlattı: “Kardeşim toydu. Kendi halinde biriydi. Kimseye zararı olmazdı. Ama bir kadının feryat ettiği bir yerde de sessiz kalacak kadar vicdansız değildi. İrtibat halindeydik. Takıldığı soruları bana sorardı. Hayali Ankara’da tıp kazanmak ve birlikte eve çıkmamızdı. O gün olaydan yarım saat önce annem ile konuşmuş. Annem her zamanki nasihatlerini yapmış. ‘Dikkatli ol, kendine mukayyet ol’ demiş. Hadiseyi öğrendiğimde dünyam başıma yıkıldı. Kardeşimin bilerek isteyerek birine zarar vermeye çalışacağına ihtimal bile vermiyorum.”

KENDİSİNİ FEDA ETTİ

Kadir’in babası Cengiz Şeker ise “Kadir üniversite sınavlarına hazırlanıyordu. Benim oğlum bir canı, insanı kurtarmaya çalıştı. Onun için kendini feda etti. Doktor olmak istiyordu, başımıza böyle talihsiz bir olay geldi” diye konuştu.

‘ARTIK TOPLUM VİCDANI ‘DUR’ DİYOR’

- Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ndan Fidan Ataselim: “Kadir birini öldürmek için değil Ayşe’yi yaşatmak için oraya koştu. Kadir kardeşimizin yaptığı hamle çok önemliydi. Belki de o müdahale etmeseydi şu anda Ayşe aramızda olmayacaktı. Keşke olaylar bu raddeye varmadan kadınlara şiddetin uygulanmadığı bir toplum var edebilsek. Devlet yasaları uygulamadığı için artık toplum vicdanı bu şiddet olaylarına ‘Dur, artık şiddet uygulayamazsın’ diyor. Kan bağı olmasa da ortada bir şiddet olduğunu gören Kadir, buna müsaade etmek istemedi ve kör bir kavgaya girdi. Kadına şiddet uygulayan erkeklerin bir kravatla ceza indirimi aldığını görüyoruz. Çok çarpık bir sistem var. Gerçek adalet Kadir’in tutuksuz yargılanmasını ve ceza almamasını gerektirir”

‘OLAY MEŞRU MÜDAFAA SINIRLARI İÇİNDE’

- Avukat Umur Yıldırım: “Bu tip olaylarda ilk olarak meşru müdafaa var mı diye bakılması gerekiyor. İkinci olarak meşru müdafaada sınır aşımı var mı üçüncü olarak da haksız tahrik var mı yok mu buna bakılıyor. Meşru müdafaa olması için illa kişinin kendisine saldırılmasına gerek yok. 3. kişiye saldırı olsa da bu meşru müdafaa sınırları içerisine giriyor. Bu olayda Kadir’le maktul arasında bir husumet yok. Kadir adamı tanımıyor bile. Kadir’in olaya karışmasının tek sebebi kadını korumak. Kadir’in bu eylemi kanunlar çerçevesinde korunan bir hak. Yani yanınızda bir suç işleniyorsa kanunlar bunu engellemek için vatandaşa yetki veriyor. Maktul hem kadına yönelik saldırı gerçekleştiriyor ardından da Kadir’in boğazını sıkıyor. Ama Kadir’de bıçak var, adamda yok. Bana göre bu olay meşru müdafaa sınırları içerisindedir. Ancak durum meşru müdafaada sınır aşımı olarak da değerlendirilebilir. İki durumda da cezasızlık verilmeli. Eğer davada haksız tahrik uygulanırsa onda da 4’te 1’den 4’te 3’e kadar ceza indirimi olmalı.”



SOSYAL MEDYA ‘KADİR İÇİN ADALET’ DEDİ



- Konya’da kız arkadaşını darp eden Özgür Duran’ı engellemek isterken ölümüne yol açan ve ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanan 20 yaşındaki Kadir Şeker’e sosyal medyadan destek yağdı. Kadın dernekleri, avukatlar ve akademisyenlerin yanı sıra ünlüler de #kadiriçinadalet etiketinin altında Şeker’in tutuksuz yargılanması gerektiğini savundu. Kadir Şeker’le ilgili yazılanlar Twitter’da en çok konuşulanlar listesinde uzun süre kaldı. change.org sitesinde açılan “Kadir Şeker Tutuksuz Yargılansın” kampanyasına 10 saatte 25 bini aşkın kişi imza attı. Sosyal medyada paylaşılan mesajlardan bazıları şöyle:

- Zülfü Livaneli: “Kadir Şeker tanımadığı bir kadını, tanımadığı bir erkeğin elinden kurtarırken nasıl olur da taammüden cinayetle suçlanır. Gerçekten kahramandır.”

- Gülben Ergen: “Yasaların koruyamadığı bir kadını korumak için mücadele veren yürekli kardeşim varol sağol. Biz seni koruyamazsak vay halimize”

- Hande Yener: “Kadir Şeker Tutuksuz Yargılansın! #kadiricinadalet”

- Didem Soydan: Bir Twitter kullanıcısının yazdığı “Kasten adam öldürmedi. Bir kadını korumaya çalıştı. Bir şeyler yapmalıyız. #kadirleryanmasin” sözlerini retweet etti.

- Toplumsal Eşitlik Platformu: “Bir kadın dövülüyor. 19 suçtan sabıkalı biri dövüyor. Olaya sessiz kalmak yerine o an oradan geçen ve olaya şahit olan Kadir müdahale ediyor, belki de yeni bir kadın cinayetinin önüne geçiyor. Kadir’in iyi niyetinin ve gençliğinin harcanmaması için #kadiriçinadalet istiyoruz.”

- Kadın Meclisleri: “Konya’da bir kadına şiddet uygulayan erkeği durdurmak için 20 yaşındaki Kadir araya girdi. Fail, arbede sırasında öldü. Kadına yönelik şiddete sessiz kalmayan #KadirİçinAdalet istiyoruz. Kadın cinayeti faillerine indirimler yağarken Kadir’e ceza verilmesin!”



ECE ÇELİK