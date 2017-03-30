Olay açıklama! "Hollanda'nın yeni hocasını biz seçmeliyiz"

Arjen Robben, Hollanda'nın başına geçecek isme Wesley Sneijder ile birlikte karar vermek istediğini söyledi.

Hollanda Milli Takımı'nın yıldızı Arjen Robben, yeni teknik adam için ilginç bir öneriyle ortaya çıktı. EURO 2016'ya katılamayan Portakalllar, Dünya Kupası elemelerinde de istediği sonuçları alamayınca teknik direktör Danny Blind'in görevine son verilmişti.

Boşalan koltuğa oturacak isim merak konusu olurken Bayern Münihli futbolcu sürpriz bir çıkış yaptı. İtalya maçının ardından konuşan Robben, "Sneijder ve ben yeni teknik direktör seçimine dahil olmak istiyoruz. Çünkü oyuncu grubu ve teknik adamlarla ilgili iki deneyimli isim olarak biz, nasıl bir ekip olduğumuzu iyi biliyoruz. Dolayısıyla bu takıma nasıl bir çalıştırıcı daha uygun olur, bu konuda iyi fikrimiz var" dedi.