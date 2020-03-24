Okulların Tatili Uzayacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ile video konferansta bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. "Milletimizin hizmetinde mesaimiz devam ediyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz." mesajını yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakanlar ile video konferansında bir araya geldiği görülüyor. Erdoğan, "Bilim Kurulu uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım, çünkü işin ehli onlar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Twitter hesabından bu toplantıların görüntüleri "Milletimizin hizmetinde mesaimiz devam ediyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz." mesajıyla paylaşıldı.

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik görüşmeleri böyle gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan sırasıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile yaptığı görüşmede, “Ürünleri çok değişik kanallarla yurt dışına kaçıranlara, ülkemiz içinde bu ürünleri fahiş fiyatlarla satanlara bu işin hesabını sorarız. Ve bunun da bizim yasalarımızda yeri yok. Turizmde 14 günde geri ödeme konusu bunların zaten şuanda Hazine Maliye Bakanlığımız da Turizm Kültür Bakanımız da görüşme halinde. Enerjide ise günlük ödemelerin ertelenmesi hususunda yani bu konuyu masaya yatırmanızda fayda olur. Bunlar düşünülebilir, erteleme konumuz olabilir ama doğal gaz ve elektriğin kapanması gibi bir şeyin içerisinde, takdir edersiniz ki biz çok daha zor günler yaşadık, böyle bir şeye girmedik. Çünkü bu devlet sosyal bir devlettir, sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz. Bu konuda kararlı olacağız işi götüreceğiz.” İfadelerini kullandı.