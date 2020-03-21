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Okulların Tatili Uzayacak mı?

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Okulların Tatili Uzayacak mı?
Koronavirüs tedbirleriyle ilgili soruları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk ekranlarında yanıtlıyor.

Sağlık Bakanlığı ile süreci takip ediyoruz. Bu belirsizlik rahatsız ediyor farkındayım ama bunun bir süreci var. Veriler doğrultusunda karar verilecek. Bilimsel olarak ortaya çıkan verilere göre hareket ediyoruz. Sonuç ne olursa olsun topluma sunarız.

Biz koşullar ne olursa olsun her türlü senaryoya hazırız. Her türlü koşula göre senaryolarımız hazır. Bir takım modellemeler simülasyonlar yapıyoruz. Önceliğimiz çocuklarımızın sağlığını korumak. Sınav içerikleri yüz yüze öğrendiklerinden olacak.

ERTELENEN SINAVLAR

Benim alanım rehberlik. Bir çocuğun sınava hazırlanırken takvime göre kendini nasıl hazırlıyor, stresi nasıl, bunların hepsini biliyorum. O yüzden prensip olarak bizim hedefimiz sınavı ertelememek tabi koşullar uygun olursa... Zaruri bir durum olursa ertelenebilir. Biz bu tedbirleri aldık.

UZAKTAN EĞİTİM 

İstanbul'da 5, Ankara'da 3 stüdyomuz var haftalardır arkadaşlarımız çalışıyor. Pazartesi günü aşırı yoğunluk olabilir. Her türlü eksiği gidereceğiz. 

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ EVDE NASIL VAKİT GEÇİRMELİ?

Bizim EBA içeriklerimizde sanatsal faaliyetler var. Yüzlerce etkinlik örneği verdik, veriyoruz. Bizim yıllardır ailece evde oynadığımız oyunlar da var onlarla da zaman geçirilebilir.

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