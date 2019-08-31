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OKULLARIN AÇILMASIYLA BİRLİKTE, KREDİ BAŞVURULARI DA ARTTI!

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OKULLARIN AÇILMASIYLA BİRLİKTE, KREDİ BAŞVURULARI DA ARTTI!
2019-2020 eğitim öğretim yılı açıklanan yeni ücretlerdeki artış, velilerin kredi başvurularına yönelimini artırdı.

İHA'nın haberine göre; Okul taksitleri, servis ücretleri, kırtasiye giderleri derken yıllık eğitim masrafı ailelerin bütçesine gittikçe daha çok yük bindiriyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılı açıklanan yeni ücretlerdeki artış, velilerin kredi başvurularına yönelimini artırdı. Eğitim masraflarını kolay bir şekilde karşılamak için yeni faiz oranlarından faydalanan aileler, bankaların sunduğu avantajları değerlendirmeye aldı.
ÖĞRENCİLER DE ÇEKEBİLİYOR!
Yapılan açıklamalara göre; eğitim kredisinden sadece veliler değil öğrenciler de yararlanabiliyor. Öğrenci olunmasına rağmen belgelenebilir bir gelir varsa, bankalardan eğitim kredisi kullanılabiliyor. Özellikle yüksek lisans yapmak isteyen çalışanlar, eğitim masraflarını karşılamak için eğitim kredisini tercih ediyor.  

 

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