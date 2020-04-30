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'Okullar 1 Haziran'da Açılabilir'

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'Okullar 1 Haziran'da Açılabilir'
Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına bağlanan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, normalleşme sürecinin beklendiği şekilde devam etmesi halinde okulların 1 Haziran'da açılabileceğini söyledi.

Bakan Selçuk, CNN Türk canlı yayınında "Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge" programına katılarak soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam edeceği anımsatılarak, "Her şey yolunda gider, normalleşme planları hayata geçerse okullar ne zaman açılır?" sorusu üzerine Selçuk, "Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız. Toplumun bilgisi dahilinde, Bilim Kurulu'nun önerileri, Bakanlıklarla aramızdaki iletişim, kabinede Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yapılan çalışmalar, bunların hepsi yapılan istişareler neticesinde bir yere bağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Selçuk, sadece eğitim değil, ekonomi, turizm, hizmet sektöründe normalleşmenin bir bütün olarak görülmesi gerektiğini vurgulayarak, okulların bir an önce açılmasını temenni ettiklerini aktardı.

"Her şey yolunda giderse kısa bir süre için mi okulların açılacağı" şeklindeki soruya Bakan Selçuk, şu yanıtı verdi:

"19 Haziran okulların kapanma tarihi. 19 gün için açılır tabii. Öğretmenlerimizden, velilerimizden, öğrencilerimizden on binlerce talep alıyoruz. Mümkün olduğu kadar kısa sürede açılmasıyla ilgili bir beklenti var. Bizim açımızdan önemli olan çocuklarımızın sağlığı, onların güvenliği. Bu konuda emin olduğumuz anda okullarımızı açarız."

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