Okuldaki cinsel istismar davasında veliler birbirine girdi

Bağcılar’da bir ilkokulda sınıf öğretmeni cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya katıldı.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 15 yıldan 40 yıla kadar hapsi istenen öğretmen S.K. ve öğrencinin annesi H.K., avukatı Mehmet Turantaylak ile öğretmene destek veren bazı veliler katıldı. Duruşmada olayın yaşandığı iddia edilen sınıftaki öğrenciler, veliler ve aynı okuldaki öğrenciler tanık olarak dinlendi. Sınıf listesinden rastgele çağırılan öğrenciler olayı görmediklerini söyledi. Kimileri öğretmenlerinin ördek yürüyüşü yaptırdığını, sinirlenince tokat attığını, ara sıra kendilerine görev verdiğini söylerken, kimileri ise bu tip uygulamaları hatırlamadığını belirtti. Tanık öğrencilerden Ş.B. ilkokulda B.N.K. ile aynı okulda okuduğunu ancak sınıflarının aynı olmadığını söyleyerek, “5. Sınıftayken bir gün B.’yi duvar kenarına oturmuş ağlarken gördüm. Yanına gidip ne olduğunu sorduğumda ilkokuldayken öğretmeninin kendisini masanın kenarına çağırdığını ve bacaklarına filan dokunduğunu söyledi. Bu olay zaman zaman aklına geliyormuş ve psikolojisi bozuluyormuş, o yüzden ağlıyormuş. Ben de olayı annesine anlatması gerektiğini söyledim. 6. Sınıfta B. ile aynı sınıfta okumaya başladık. B. bu olayı bir arkadaşımıza da anlatarak psikolojisinin bozulduğunu söyleyince durumu rehber öğretmenimize söyledik” dedi.

SINIF ANNESİ ÖĞRETMEN LEHİNE İMZA TOPLADI

Olay tarihinde oğlu Y.M.Ö. aynı sınıfta okuyan anne E.Ö., “Sınıf annesi olan N. Hanım evime geldi. Öğretmenimiz hakkında bu şekilde iddialar olduğunu, bu nedenle imza topladıklarını belirtti. Ben de öğretmenimizin herhangi bir öğrenciye cinsel istismarda bulunmadığını bildiğim için imza vermeyi kabul ettim. İmza atarken herhangi bir baskıya uğramadım” dedi.

MAĞDUR ‘OH YALANCILIKLA İÇERİ ALDIRDIM YA’ DEDİ

Tanıklardan anne Seyde C., “Oğlum G.K. son iki senedir sanığın öğrencisiydi. Suç tarihinde sanığın okuttuğu sınıfta çocuğum yoktu. Bu nedenle B.N.K.’yı tanımıyorum. Olay nedeniyle S.K.’nın duruşması yapıldığında destek olmak için gelmiştim. B.N.K.’yı duruşmada görmüştüm. Mahkemeden çıktığımda ben rahatsızlığım nedeniyle yavaş yürüdüğüm için grubun arkasında kalmıştım. B.N.K. da yanında birkaç kişi olduğu halde önden yürüyordu beni fark etmedi. Benim yanımdan geçerken de yüksek sesle ‘Oh yalancılıkla içeri aldırdım ya!’ gibi bir şey söyledi. Bunu duyunca ben kızdım. Bunun üzerine B.N.K. üzerime yürüyüp hakaretlerde bulundu” dedi.

ANNE İSYAN ETTİ

Tanığı dinleyen B.N.K.’nın annesi H.K., “Yalan! Senin de çocuğun var, İstismarcıyı nasıl korursun!” diye tepki gösterdi.Mahkeme, iddianamede adı geçen ve olayı gördüklerini söyleyen iki öğrencinin dinlenmesine hükmederek S.K.’nın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

40 YILA KADAR HASİ İSTENİYOR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre şüpheli S.K. Bağcılar’daki bir ilkokulun 4. sınıf öğretmeniyken 1 Haziran 2015’te ders sırasında öğrencisi B.N.K.’yı sınav kağıdı saydırmak için masasına çağırdı. Diğer öğrencilere de kitap okumalarını kitaptan başlarını kaldırmamalarını söyledi. S.K., öğrencisi B.N.K.’yı öğretmen masası ile kalorifer peteğinin olduğu bölüme alıp cinsel istismarda bulundu. B.N.K., yaşadıklarını iki kız arkadaşına anlattı. Kızlar S.K. ile B.N.K.’yı gizli gizli izlemeye başladı ve olaya şahit oldu. Ortaokula başlayan B.N.K. buradaki iki kız arkadaşına da yaşadıklarını anlattı. Arkadaşları da durumu rehber öğretmene, o da ailesine bildirdi. Aile şikayetçi olunca S.K. hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 15 yıldan 40 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı.