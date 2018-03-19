Okulda Silahlar Patladı!

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir okulun etkinliğinde karşılaşan husumetli aileler, öğrencilerin gözleri önünde birbirine girdi. Çıkan kavgaya jandarmanın müdahalesi sonucunda biber gazından etkilenen 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir okulun etkinliğinde karşılaşan husumetli aileler öğrencilerin gözleri önünde birbirine girdi. Silahların da kullanıldığı kavga sırasında panik ve korku içerisinde kaçan öğrenciler ve öğretmenler, okulun yan tarafındaki ana sınıfı binasına sığındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Akören kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Öğrencilerin birbirleriyle kaynaşmaları için iki kırsal mahallenin çocukları okulun bahçesinde etkinlik düzenledi. Velilerin de davet edildiği etkinlikte karşılaşan husumetli iki aile kavga etmeye başladı.