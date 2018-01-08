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Okul Kantininde İğrenç Olay!

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Okul Kantininde İğrenç Olay!
Konya’daki bir imam hatip ortaokulunda kantin işleten A.U. (59), 13 ve 14 yaşlarındaki 2 kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla ’çocuğa cinsel istismar’ suçundan her bir taciz olayı için 8 yıl 4 ay olmak üzere toplam 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptır

Olay, 2017 yılının Mart ayında, kent merkezindeki bir imam hatip ortaokulunda meydana geldi. Okulda kantin işleten A.U., sınıf arkadaşı olan S.Y. (14) ile S.S.’yi (13) kantine geldiklerinde fiziki olarak taciz etmeye başladı. A.U., tostlarını kendileri yapmaları için tezgahın arkasına geçmelerine izin verdiği kız öğrencilere burada da tacizde bulundu. Öğrenciler bu sırada bağırarak, tacizden kurtuldu.

Öğrenciler, daha sonra acıktıklarında kantine gitmeyip, arkadaşlarına sipariş vermeye başladı. A.U.’nun fiziki ve sözlü tacizlerini her geçen gün artırması üzerine S.Y. ve S.S., durumu rehber öğretmene anlattı. Rehber öğretmenin de kendisine anlatılanları okul yönetimine söylemesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. A.U., suç duyurusu üzerine tutuklandı.

'ÖĞRETMENİMİZE SÖYLEDİK'

Cumhuriyet savcılığınca, A.U.’nun, 2 öğrenciye tacizde bulunduğu, tacizini zaman zaman sözlü olarak da gerçekleştirdiği, öğrencilerin yaşları dikkate alınarak, iftira atmaları için bir neden olmadığı gerekçeleriyle ’çocuğa cinsel istismar’ suçundan yargılanması talep edildi. Konya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan A.U., duruşmalarda suçlamaları kabul etmeyip, kendisine iftira atıldığını ileri sürdü.

Mağdur öğrencilerden S.Y., duruşmadaki ifadesinde, "Biz, sınıf arkadaşıyız. Aynı servisle birlikte okula gidip, geliyoruz. Sabahları ders başlamadan yarım saat kadar önce okulda oluyoruz. Kahvaltı yapmak için kantine gittiğimizde bizim tezgah arkasına geçerek, tost yapmamıza izin veriyordu. Bir süre sonra bizi taciz etmeye başladı" diye konuştu.

S.S. ise, "Bu tacizler hemen hemen her gün oluyordu. Bize cinsel içerikli sözler söylüyordu. Biz de durumu öğretmenimize söyledik. Onlar da polise haber verdi" dedi.

Mahkeme heyeti, A.U.’yu taciz suçunu birden fazla gerçekleştirdiği gerekçesiyle her bir taciz olayı için 8 yıl 4 ay olmak üzere toplam 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

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