OKTAY KAYNARCA VE MERYEM UZERLİ AŞK MI YAŞIYOR?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır’ı Oktay Kaynarca’ya partner Dayanmıyor.

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a yeni katılan Naz Elmas, yeni sezonun 10’uncu bölümünde diziye veda ediyor. Naz Elmas’ın yerine kimin geleceği ise merak konusuydu? Söylentilere göre dizide Amerika’ya giderek veda eden Suzan rölünü üstlenen Meryem Uzerli tekrar start vericek.

OKTAY KAYNARCA MERYEM UZERLİ İLE GERÇEK AŞK MI YAŞIYOR?

Dizide Oktay Kaynarca’nın sevgilisi olan Meryem uzerli’nin gerçek hayattada karizmatik oyuncuyla aşk yaşadığı ve bu yüzden geri döneceği son günlerde konuşulmaya başlandı. Oktay Kaynarca’nın da yapımcılara baskı kurduğu iddia edildi.

Daha önce de aynı dizide Deniz Çakır’la aşk yaşayan Oktay Kaynarca’ya sevgili dayanmıyor dersek yanılmış olmayız herhalde.