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OKTAY KAYNARCA ÇİLEDEN ÇIKTI!

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OKTAY KAYNARCA ÇİLEDEN ÇIKTI!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde beraber rol aldığı yakın arkadaşı Tarık Ünlüoğlu'nun ölümünün ardından gelen yoruma Oktay Kaynarca ateş püskürdü.

Oktay Kaynarca, cenaze töreninden bir gün sonra Selçuk Yöntem ile fotoğrafını sosyal medya sayfasında takipçileri ile paylaştı. Bir takipçisi Kaynarca’yı “Ben en yakınım öldüğünde 1 ay kendime gelememiştim. Nasıl oluyor bu anlatsana abi biraz.” sözleriyle eleştirdi. Kaynarca’nın bu yoruma tepkisi ise oldukça sert oldu

“OKU DANGALAK OKU”

Kaynarca “Sen ve senin gibi hadsiz terbiyesiz boş beleş ve ruh hastası bir kaç kişiye cevaben. Oku dangalak oku ki her haltı kendi bildiğiniz gibi yapmayanları linç etme,saldırma,başkalaştırma kültürünü biz yemedik yemeyiz öğren hatta kafana sok. Orada keyif yapıyorum gibi bilmem nerenle anlayıp,sözüm ona o ufacık zekanla laf soktuğun yer cenazemizin ardından taziye yaptığımız, sakinleşmeye çalıştığımız yer dangalak.. Şimdi sana tavsiyem insanlara o iğrenç enerjinle oturup laf yetiştireceğin yerde git bir iş bul” cevabını verdi.

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