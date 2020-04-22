Oktay Kaynarca Alaattin Çakıcı'ya Geçmiş Olsun Telefonu mu Açtı?

15 Nisan gecesi bulunduğu cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerini sunmuştu. Öte yandan, Alaatin Çakıcı'nın cezaevinden tahliye olmasınan sonra telefonlarının susmadığı biliniyor. Alaattin Çakıcı'ya geçmiş olsun dileklerini telefonla iletenlerden birinin de Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ünlü oyuncusu Oktay Kaynarca'nın olduğu iddia edildi. Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı Çakır rolüyle Türkiye'de çok geniş bir hayran kitlesine ulaşan, dizideki karakterinin ölümü için gıyabında cenaze namazı kılınan Oktay Kaynarca'nın, Alaattin Çakıcı tahliye olduktan sonra telefonla kendisini aradığını ve geçmiş olsun dileklerini ilettiği iddia edildi.
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Ak Parti'nin meclisten geçirdiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Yeni İnfaz Yasası sonrası Alaattin Çakıcı bulunduğu cezaevinden tahliye olmuştu.
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