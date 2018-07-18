Oktar ve Kedicikler Adliyeye Sevk Ediliyor!

Adnan Oktar grubu operasyonunda gözaltına alınan ve 'kedicik' olarak adlandırılan kadın şüpheliler, 29 Mayıs Hastanesinde sağlık kontrolünden geçiriliyor.

Kedicikler sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürülecek. Kediciklerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Adnan Oktar da adliyeye sevk ediliyor.



Adnan Oktar grubuna yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolü devam ediyor. Operasyonda gözaltına alınan ve ‘kedicik' olarak adlandırılan kadın şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere 29 Mayıs Hastanesine getirildi. Kedicikler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Kediciklerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen ve bir haftadır gözaltına bulunan Adnan Oktar adliyeye sevk edildi.