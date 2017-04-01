Öksüz ailesinin telefon trafiği

15 Temmuz ve sonrasında darbe girişiminin en üst düzey sivil yöneticisi Adil Öksüz ve tüm çevresinin telefon görüşmeleri iddianameye girdi. Ailenin de terör örgütünün merkezinde olduğu görülüyor, kız kardeşi ve baldızı da boş durmamış!

Akıncı Üssü'nde darbe girişimi gecesi yaşananların detaylarının anlatıldığı iddianamede, darbe girişimin en üst düzey sivil yöneticisi Adil Öksüz hakkındaki KOM Raporu'na da yer verildi.

Rapora göre Adil Öksüz ve birçok yakını örgüt dayanışması kapsamında Bank Asya'nın kurtarılması için yüksek miktarlarda para yatırdı. Yine rapora göre Adil Öksüz'ün yakınlarının FETÖ'nün en üst düzey isimleriyle telefon irtibatları tespit edildi. Öksüz'ün kız kardeşi Azize Türk ve kayınbiradeir Adli Sami Yıldırım'ın örgüt yöneticileriyle binlerce telefon irtibatı dikkat çekti.



Kayınpeder ve kuzeni de irtibatlı

İddianamedeki rapora göre Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım'ın FETÖ'nün tepe yöneticilerinden Cemal Türk ile 4 kez, Mustafa Özcan ile 5 kez, Önder Aytaç ile 1 kez, kayınbiraderi Abdülhadi Yıldırım'ın FETÖ yöneticilerinden Cemal Türk ile 1 kez, Cevdet Türkyolu ile 2 kez, Kudret Ünal ile 1 kez, Mustafa Muhammed Günay ile 1 kez; diğer kayınbirader Ali Sami Yıldırım'ın FETÖ yöneticilerinden Ahmet Can ile 48 kez, Ahmet Kirmiç ile 51 kez, Ahmet Kurucan ile 1 kez, Ahmet Şahinalp ile 5 kez, Cemal Türk ile 15 kez, Cemal Uşak ile 13 kez, Cevdet Türkyolu ile 2 kez, Harun Tokak ile 30 kez, Hidayet Karaca ile 4 kez, İsmail Cingöz ile 29 kez, Kudret Ünal ile 16 kez, Mustafa Muhammed Günay ile 35 kez, Mustafa Özcan ile 38 kez, Reşit Haylamaz ile 2 kez, Sadettin Başer ile 3 kez, Şerif Ali Tekalan ile 13 kez telefon irtibatı tespit edildi.

Baldız da boş durmamış

Rapora göre Adil Öksüz'ün baldızı Emine Şennur Şen'in de FETÖ'nün en üst düzey yöneticileriyle telefon irtibatları var. Rapora göre Şen örgütün elebaşılarından Cemil Koca ile 1 kez, İsmet Aksoy ile 1 kez, Mehmet Ali Büyükçelebi ile 1 kez telefon irtibatı kurdu. Adil Öksüz'ün amcasının oğlu Mehmet Öksüz ise örgüt yöneticilerinden Cemal Türk ile 6 kez görüştü. Diğer amca oğlu Mustafa Öksüz'ün de Cemal Türk ile 9 kez, İsmail Cingöz ile 9 kez, Mustafa Talat Katırcıoğlu ile 7 kez, Süleyman Uysal ile 2 kez telefon irtibatı tespit edildi. Kardeşi Ahmet Öksüz'ün de Cemal Türk ile 7 kez telefon irtibatı var.

Kız kardeşi daha aktif

Öksüz'ün eşi Aynur Öksüz'ün FETÖ yöneticilerinden Ahmet Can ile 4 kez, Cemal Türk ile 4 kez, Hamdullah Bayram Öztürk ile 4 kez, Hidayet Karaca ile 2 kez, Selman Kuzu ile 1 kez irtibatı var. Buna karşılık kız kardeşi Azize Türk'ün irtibatları son derece aktif bir profil ortaya koyuyor. Türk'ün FETÖ elebaşı Gülen'in en yakınındaki isimlerden Abdullah Aymaz ile 8 kez, Abdullatif Tapka ile 3 kez, Ahmet Can ile 1 kez, Cemal Türk ile 5 bin 361 kez, Cemil Koca ile 8 kez, Hidayet Karaca ile 1 kez, İlhan İşbilen ile 6 kez, Kudret Ünal ile 4 kez, Süleyman Tiftik ile 5 kez, Talip Büyük ile 1 kez telefon irtibatı var.

Raporda Adil Öksüz'ün de örgütün tepe yöneticilerinden; Ahmet Kirmiç ile 1 kez, Ali Çelik ile 2 kez, Barbaros Kocakurt ile 1 kez, Bekir Baz ile 1 kez, Cemal Türk ile 496 kez, Hamdullah Bayram Öztürk ile 3 kez, Hidayet Karaca ile 21 kez, Mustafa Özcan ile 2 kez, Selman Kuzu ile 21 kez telefon irtibatının bulunduğu belirtildi.

Kaynak=milliyet.com