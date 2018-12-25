  • BIST 90.559
  • Altın 216,281
  • Dolar 5,3044
  • Euro 6,0417
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKACendere Deresi taştı

Okan kurt ile beyaz tv muhabiri neden birbirine girdi?

»
Okan kurt ile beyaz tv muhabiri neden birbirine girdi?
Okan Kurt, kendisini Almanya'da yaşayan kadınlardan para istemekle suçlayan 'Söylemezsem Olmaz' programının muhabiriyle tartıştı. Kurt, muhabire "Benimle delikanlı gibi konuşacaksın" diyerek sert çıktı.

Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programı, gündemi sarsacak bir iddia ortaya attı. Program, Okan Kurt'un "Almanya'da bir kadından sürekli para istediğini ve Demet Akalın'la evliliğinin mantık evliliği" olduğu, hatta Kurt'un Akalın'ı aldattığı iması ekrana taşındı. İddiaların ardından dün yılbaşı programı için bir çekime katılan Kurt ile Beyaz TV'nin muhabiri arasında kısa süreli bir tatsızlık yaşandı.
MUHABİRLE BİRBİRİNE GİRDİ

Bu haberin yayınlanmasının ardından, Beyaz TV'nin muhabiri Uğur Kotan ile Okan Kurt FOX ekranlarında yayınlanan 'Yaparsın Aşkım'ın yılbaşı özel programının çekiminde karşılaştı. Okan Kurt, kendisine soru sormak isteyen muhabire çok sert davrandı. İkili arasında tartışma çıktı.
"BENİMLE KONUŞURKEN DELİKANLI GİBİ KONUŞ"

Uçankuş kameralarına yansıyan olayda Okan Kurt, kendisiyle röportaj yapmak isteyen muhabirin soruları üzerine nereden geldiği soran ve Beyaz Tv'nin muhabiri olduğunu öğrenen Kurt, önce kibarca konuşmak istemediğini söyledi. Muhabirin yanına gelmesiyle sinirlenen Kurt, "Benimle konuşurken delikanlı gibi konuş." diyerek sert çıktı.
İDDİALARI TİYE ALDILAR

Almanya'da yaşayan kadınlardan para istediği iddia edilen Okan Kurt ile Demet Akalın, çektikleri video ile çıkan haberleri tiye aldı. Kurt'la video çeken Akalın, "Oğlum oğlak burcuymuşsun, DM atıyormuşsun kadınlara. Peki onların akıllarına seninle Facetime (Yüzyüze konuşma) yapmak gelmiyormuymuş. Artık inanan da yok ayıp artık ya." diyerek yalanladı.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sıla ve ahmet kural davasında flaş gelişme24 Aralık 2018 Pazartesi 16:22
  • Serenay sarıkaya'nın partneri belli oldu24 Aralık 2018 Pazartesi 13:54
  • Neslihan Atagül " daha vakti var"dedi24 Aralık 2018 Pazartesi 13:34
  • Didem soydan'a milli piyango bileti çıkarsa bakın ne yapacakmış?24 Aralık 2018 Pazartesi 13:05
  • ünlü sunucu'dan itiraflar " dışarı da gülmek zorundayım ama eve gidip ağlıyorum"24 Aralık 2018 Pazartesi 12:21
  • Aleyna tilki'den yaşıtlarını kıskandıracak önlem24 Aralık 2018 Pazartesi 11:35
  • Bensu söyledi kocası memnun kalmadı24 Aralık 2018 Pazartesi 11:07
  • Son 4 ay ünlü çift'in bebek heyecanı24 Aralık 2018 Pazartesi 10:38
  • Hadise yine tarzıyla sosyal medyanın diline düştü23 Aralık 2018 Pazar 22:34
  • Fahriye erik aşerince..23 Aralık 2018 Pazar 22:05
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim