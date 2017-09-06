Okan Bayülgen'in mekanı davalık oldu!

Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen’in, “Dada Salon” ismi ile bu yılın başında Bodrum’da açtığı mekân dava konusu oldu. Davacı firma adına, Bayülgen’e yönelik yapılan suç duyurusu ve açılan davada “Dada” isminin tescilli markaları olduğu savunuldu.

HEM CEZA HEM HUKUK DAVASI



“Dada Dandinista” adı ile uzun bir süre televizyon programı da yapan Okan Bayülgen’in bu yılın başında açtığı sanat ve eğlence kulübü Dada Salon'un davalık olduğu anlaşıldı. Davayı açan firma, turizm ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren Simurg Turizm Yatırım Ve Dış Ticaret A. Ş. Simurg Turizm adına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan başvurudan sonra 25 Ağustos günü de Bakırköy Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinde dava açıldı.





'DADA ÖZEL İSİM'



Savcılık başvurusu ve dava dilekçesinde, “Dada” isminin Simurg Turizm’in tescilli markası olduğu kaydedildi. Dosyada yer alan bilgilere göre anılan şirket “Dada Sport & Delıght”ı 13 Ekim 2010 yılında tescil ettirdi. Dosyaya göre, Simurg Turizm, Dada Restaurant Cafe Bar ismi ile Beyoğlu’nda bir de mekânın işletmeciliğini yapıyor. “Dada” markasının özel isim olduğu kaydedilirken Okan Bayülgen’in marka haklarına tecavüz ettiği öne sürüldü.



TEDBİREN DURDURULSUN



Savcılık başvurusunda, Bayülgen hakkında kamu davası açılması talep edilirken, Dada Salon’un faaliyetlerinin ise dava sonuna kadar tedbiren durdurulması talep edildi.



‘MARKA İZİNSİZ KULLANILIYOR’ İDDİASI



Ceza davası başvurusu yanı sıra Bakırköy Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada ise “Müvekkile ait marka izinsiz kullanılıyor” denilerek tazminat talebinde bulunuldu. Dava dilekçesinde ayrıca, durumun fark edilmesinden sonra noter kanalı ile Bayülgen’e ihtarname çekildiği kaydedildi.



KENDİ ADINA TESCİL ETTİRDİ



Okan Bayülgen, sanat ve eğlence kulübü konumundaki Dada Salon’u bu yılın başında Bodrum’da açtı. Mekâna adını veren “Dada” ismi şimdilerde dava konusu olurken Bayülgen’in de ‘Dadasalon’ markasını kendi adına tescillediği anlaşıldı. Türk Patent ve Marka Kurumu’na Bayülgen adına başvuru 27 Nisan 2016 günü yapıldı. Marka tescili ise geçen yıl 18 Kasım’da yapıldı. Bayülgen, Dada Salon için ilhamını 1920’li yılların Dadaism akımı ve Paris’te düzenlenen Uluslararası Salon Dada Sergileri’nden aldığını açıklamıştı.



ÖNCELİKLE İPTAL ETTİRMESİ GEREKİR



Marka hakları konusunda uzman bir avukat, davacı firmanın, öncelikle, Bayülgen adına yapılan tescil ettirmesi gerektiğine işaret etti. Aynı kaynak, iptalin yapılamaması halinde herhangi bir hak talebinde bulunulamayacağına işaret etti.