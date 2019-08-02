OKAN BAYÜLGEN'DEN ŞAHAN'IN FİLMLERİNE SERT ELEŞTİRİ!

Ünlü komedyen Okan Bayülgen'den, Şahan Gökbakar'ın filmlerine yönelik olumsuz eleştiri geldi.

Gecce'ninhaberine göre; tv100'de Sabah Sohbeti'ne katılan Okan Bayülgen, sinema üzerine dikkat çekici açıklamalarda bulundu. 'Uyukusuzlar Kulübü' ile yeniden televizyon ekranına dönen ünlü komedyenin, Şahan Gökbakar için söylediği sözler oldukça dikkat çekti.

"ŞAHAN GÖKBAKAR'IN FİLMLERİ KÖTÜ"

Okan Bayülgen şöyle konuştu:

"Bir tarafta Nuri Bilge Ceylan var bir tarafta da Şahan Gökbakar. Ortası boş... Ne yapsam gişede batacak. Ben bu sektöre bir şey yapmak istemiyorum. Sinemayı seviyorum ama bu kadar aptal bir sektöre hizmet etmek istemiyorum. Birinin filmleri iyi seyirci yok... Öbürünün filmlerini herkes izliyor filmler kötü... Şahan Gökbakar'ın filmleri kötü ama herkes izliyor.

Cem Yılmaz'a bayılıyorum. Sineması da çok güzel... Cem Yılmaz'ın üzerinde aptal bir baskı var." dedi.