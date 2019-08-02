  • BIST 99.679
  • Altın 257,559
  • Dolar 5,5481
  • Euro 6,1647
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAYANAN OTOBÜSTE 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

OKAN BAYÜLGEN'DEN ŞAHAN'IN FİLMLERİNE SERT ELEŞTİRİ!

»
OKAN BAYÜLGEN'DEN ŞAHAN'IN FİLMLERİNE SERT ELEŞTİRİ!
Ünlü komedyen Okan Bayülgen'den, Şahan Gökbakar'ın filmlerine yönelik olumsuz eleştiri geldi.

Gecce'ninhaberine göre; tv100'de Sabah Sohbeti'ne katılan Okan Bayülgen, sinema üzerine dikkat çekici açıklamalarda bulundu. 'Uyukusuzlar Kulübü' ile yeniden televizyon ekranına dönen ünlü komedyenin, Şahan Gökbakar için söylediği sözler oldukça dikkat çekti.

"ŞAHAN GÖKBAKAR'IN FİLMLERİ KÖTÜ"

Okan Bayülgen şöyle konuştu:

"Bir tarafta Nuri Bilge Ceylan var bir tarafta da Şahan Gökbakar. Ortası boş... Ne yapsam gişede batacak. Ben bu sektöre bir şey yapmak istemiyorum. Sinemayı seviyorum ama bu kadar aptal bir sektöre hizmet etmek istemiyorum. Birinin filmleri iyi seyirci yok... Öbürünün filmlerini herkes izliyor filmler kötü... Şahan Gökbakar'ın filmleri kötü ama herkes izliyor.

Cem Yılmaz'a bayılıyorum. Sineması da çok güzel... Cem Yılmaz'ın üzerinde aptal bir baskı var." dedi.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İNGİLTERE GÜZELİNİN MESLEĞİ ŞAŞIRTTI!02 Ağustos 2019 Cuma 18:36
  • HAYRANLARI TATİL SONRASI ALBÜM İSTEDİ02 Ağustos 2019 Cuma 18:33
  • KREDİ KARTIYLA KURBAN KESİLİR Mİ?02 Ağustos 2019 Cuma 18:27
  • CUMHURBAŞKANI ADAYI OLUYOR!02 Ağustos 2019 Cuma 18:21
  • ABD HEYETİ TÜRKİYE'YE GELİYOR!02 Ağustos 2019 Cuma 18:18
  • EVLENENE KADAR İLİŞKİ YAŞAMADILAR ŞİMDİ ÜÇLÜ İLİŞKİ YAŞIYORLAR02 Ağustos 2019 Cuma 18:16
  • OTOBANA ÜSTSÜZ ÇIKTI02 Ağustos 2019 Cuma 18:08
  • ROL SANDILAR ÖLÜMÜNÜ İZLEYECEKLERDİ!02 Ağustos 2019 Cuma 18:01
  • RUSYA BU HABERİ KONUŞUYOR!02 Ağustos 2019 Cuma 17:58
  • SOMA FACİASININ TAZMİNATLARI VERİLMEDİ02 Ağustos 2019 Cuma 17:52
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim