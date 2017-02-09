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OHAL’DE KHK İLE ‘KIŞ LASTİĞİ DÜZENLEMESİ’

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OHAL’DE KHK İLE ‘KIŞ LASTİĞİ DÜZENLEMESİ’
OHAL 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, terörle daha etkin mücadele gerekçesiyle ilan edilmişti. Ancak son KHK ile araçlardan kış lastiği uygulaması konusunda da düzenleme yapıldı.

Resmi Gazete’de dün yayınlanan 687 sayılı KHK’da yer alan düzenlemelerden biri de, kış aylarında yolcu ve eşya taşımalarnıda kullanılan araçların kış lastiği kullanmaları ile ilgili. KHK’ya göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yılın belirli dönemi için zorunlu tutulması yetkisi valiliklere devredilebilecek.

625 LİRA CEZA!

Düzenlenen yükümlülüğe uymayan aracın işletenine 625 Türk Lirası tutarında idari para cezası verilecek ve bu araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine, denetimle görevli olanlar tarafından izin verilecek.

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