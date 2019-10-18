OĞUZHAN ÖZYAKUP, MELİSA ASLI PAMUK'U ALDATTI MI?

Futbolcu Oğuzhan Özyakup'un Funda Aksu'yu Instagram'dan mesaj yağmuruna tuttuğu yazılmıştı.

Bugün Takvim Gazetesi'nde 'Sanal ihanet' başlığıyla yazılan haberde oyuncu Melisa Aslı Pamuk’la gelecek yaz evlenmeyi planlayan Oğuzhan Özyakup’un model Funda Aksu’yu sosyal medyada yakın markaja aldığı ve Funda Aksu'nun Özyakup'un mesajlarını ifşa ettiği yazılmıştı.

Oğuzhan Özyakup resmi Twitter hesabından habere ilişkin şu açıklamada bulundu:”Photoshoplu sahte bir yazışma görüntüsüyle hakkımda yapılan haber yalandır.Konuyla ilgili haberi yapanlarla ilgili hukuki süreç avukatlarım tarafından başlatılmıştır.”

FUNDA AKSU