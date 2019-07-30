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OĞUZ HAKSEVER VEDA ETTİ!

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OĞUZ HAKSEVER VEDA ETTİ!
Deneyimli televizyoncu Oğuz Haksever, NTV'ye veda ettiğini kaleme aldığı mektupla duyurdu. Haksever, "Basiretimin bağlandığı bir özürlük olayım varsa beni affetmelerini diliyorum" dedi.

Son zamanlarda gaflarıyla gündemde olan NTV spikeri Oğuz Haksever, emekliye ayrıldı. Haksever, 19 yıl 7 aydır çalıştığı NTV'den ayrılırken bir veda mektubu kaleme aldı.

Haksever NTV'de yayınlanan veda mektubunda şu satırlara yer verdi:

"Değerli arkadaşlarım; kardeşlerim, dostlarım,

19 yıl 7 aylık hikayenin dopdolu, kahramanları için hep güzel duygularla bezeli; içe yazılmış, görünmez sayfalarından sonra boşluk başlıyor.

Hep birlikte kıvanç duyduğumuz, duyacağımız yayınlar yaptık. İçimde bu kurumdan gelip geçmiş, gelmiş ve yola devam eden hiç kimse için kendi özelimde bir olumsuzluk bulmuyorum.

Gerçekten...

İyi duygularımı yazmak için çok sayıda tuşa basabilirim. Ama yukarıdaki ve aşağıdaki harflerin, karakterlerin her bir zerresine sizler için iyi duygularımı; sağlık, mutluluk, başarı dileklerimi yüklediğimi, iliştirdiğimi bilmenizi rica ediyorum.'MESLEK HAYATIMIN YARISINA EŞLİĞİNİZ VE KATKINIZ İÇİN ŞÜKRAN DUYUYORUM'

Hayatımın çok önemli bir bölümüne; üçte birine, meslek hayatımın yarısına eşliğiniz ve katkınız için şükran duyuyorum. Aranızda bilenler var. Kırdığımı düşündüğüm yoldaşlarımdan kısa sürede özür dilemişimdir. Basiretimin bağlandığı bir özürlük olayım varsa beni affetmelerini diliyorum."

Haksever'in mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yassıada ziyareti ve oradaki açıklamalarının ekrana geldiği sırada, mikrofonunun açık kaldığının farkında olmadan "Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun..." dediği duyulmuştu.

Haberin yayılmasının ardından Haksever özür dileyerek, "Aslında tepkim projeyi hazırlayanlara yöneliktir" ifadelerini kullanmıştı.

Haksever geçtiğimiz ay ise rejiye tepki gösterirken yine seyirciye yakalanmış, video kısa sürede internette viral olmuştu.

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