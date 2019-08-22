ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME TERCİH İŞLEMLERİ BAŞLADI!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri için tercih başvuruları başladı" denildi.

Milliyet com.tr'nin haberine göre; Bakanlık açıkladı! Başvurular başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri için tercihleri alınmaya başlandı.

Bakanlığın Twitter hesabından, öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği tercihlerinin alınmaya başlandığı duyuruldu.