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ÖĞRETMENLERİN BEKLEDİĞİ HABER GELDİ!

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ÖĞRETMENLERİN BEKLEDİĞİ HABER GELDİ!
Hakem Kurulu memur zamlarının yanı sıra sosyal haklarda da iyileştirmeye gitti. Buna göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği artırıldı. Öğretmenler 2020'de bin 210 lira, 2021'de bin 250 lira alacak. Bu yılın ödemesi ise bin 180 lira olarak 9 E

SonDakika.com'un haberine göre; Toplu iş sözleşmesi kapsamında milyonlarca kamu çalışanının ücretleriyle beraber sosyal hakları da iyileşiyor. Hakem Kurulu kararıyla öğretmenlerin öğretime hazırlık ödeneği de zamlandı. Öğretim yılına hazırlık ödeneği yüzde 2,5 oranında artırıldı.
2020'DE BİN 210 LİRA, 2021'DE BİN 250 LİRA ÖDENECEK
2019 yılında bin 180 lira olarak ödenecek olan öğretim yılına hazırlık ödeneği, 2020 yılı Eylül ayında bin 210 lira olarak ödenecek. 2021 yılında öğretim yılına hazırlık ödeneği de yüzde 2,5 oranında artırılarak bin 210 liradan bin 250 liraya çıkarıldı.

 

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