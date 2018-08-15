Öğretmen adaylarına KPSS müjdesi

Karara göre, öğretmen adayları için geçerlilik süresi bir yıl olan KPSS puanları, yeni bir sınavın yapılamaması durumunda bir sonraki yıl da geçerli olacak.

Binlerce öğretmen adayını ilgilendiren önemli karar Resmi Gazete’de yayınlandı. Böylece öğretmen adaylarının KPSS puanlarının geçerlilik süresinde değişikliğe gidildi. Düzenlemeye göre, öğretmen adaylarının KPSS’de elde ettikleri puanların geçerlilik süresinin bir yıl olmasını öngören madde yürürlükten kaldırıldı. Yeni maddede şu ifadeler yer aldı: “Madde 11 - KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS’de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.”