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Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı

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Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı
Öğrencisiyle seks yaptığını itiraf eden 23 yaşındaki öğretmenin davasında önemli bir gelişme yaşandı. Öğretmene yöneltilen tüm suçlamalar düşebilir. Gerekçe ise genç kadının öğrencisine aşık olduğunu açıklaması.

ABD'de yaşayan 23 yaşındaki eski öğretmen Taylor Boncal'a geçen Mart ayında ikinci dereceden cinsel istismar suçlamasıyla dava açıldı.

Gözaltına alınan Boncal polise cinsel ilişki yaşadığı öğrencisine aşık olduğunu söyledi.

Bu itirafıyla, Boncal'ın mahkeme tarafında rehabilitasyon tedavisi görmesine karar verildi. İlk defa şiddet içermeyen suçlar için yürürlüğe giren uygulamaya göre; Eğer Boncal tedaviyi başarılı şekilde tamamlarsa 2020 yılında hakkındaki tüm suçlar düşecek. Bu süreç içinde Boncal çocuklarla temas edeceği herhangi bir meslek yapamayacak ve seks yaptığını itiraf ettiği çocukla iletişime geçemeyecek.

İLİŞKİ NASIL BAŞLADI?

Boncal ve öğrencisi, genç kadın lisede öğretmenlik yaparken tanıştı. Delikanlı öğretmenin numarasını istedi ve birbirlerine cinsel içerikli mesajlar göndermeye başladılar. Ayrıca birbrlerine çıplak fotoğraflarını da gönderdiler.

ORAL SEKS YAPTI

İlk cinsel temasları 2017'nin Aralık ayında yaşandı. Genç öğretmen daha sonra öğrencisine oral seks yaptı.

11 Ocak'a kadar ikili üç kere daha birlikte oldular. Gizli ilişki bir başka öğrencinin ikiliyi fark edip okul yönetimine söylemesiyle açığa çıktı.

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