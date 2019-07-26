ÖĞRENCİSİNE CİNSEL İLİŞKİ TEKLİF ETTİ

İngiltere'de 43 yaşındaki lise öğretmeni Lydia Beattie-Milligan, 15 yaşındaki öğrencisine, otel odasında cinsel ilişki teklifi yaparken yakalandı.

İngiltere Liverpool'da, 43 yaşındaki lise öğretmeni Lydia Beattie-Milligan, uygunsuz mesajlar attığı 15 yaşındaki erkek öğrencisi ile otelde cinsel ilişkiye girmeyi planlarken yakalandı.

Bir çocuk annesi evli öğretmen, mahkemede duygusal problemler yaşadığı bir süreçten geçtiğini ve kendisi gibi psikolojik sorunu olan öğrencisine yardım ettiğini söyledi. Savcı, öğretmenin öğrencisi ile öpüştüğünü ve bunun devamını getirmek için otelde bir oda tutmayı planladığını, öğrenciye atılan mesajlar ile kanıtladı.Öğretmenin cinsel içerikli mesajlar attığı 15 yaşındaki öğrenci, mesajları bir büyüğüne gösterince, mesajı gösterdiği kişi, öğretmeni polise ihbar etti. Olaydan sonra işinden olan öğretmenin siciline 'Cinsel Tacizci' ibaresi yazıldı. Tutuksuz yargılanan öğretmen, suçlu bulunması durumunda hapse girebilir.

Mesajlarda öğretmenin, ''Seni önemsiyorum'' mesajına, öğrencisi, ''Ben de seni önemsiyorum, bu beni sevdiğin anlamına mı geliyor?'' yanıtını veriyor. Öğretmenin ise, ''Aman Tanrım! Seni düşünmeden edemiyorum ama bunun yanlış olduğunu biliyorum, kafamı kurcalıyorsun!'' yazdığı görülüyor.