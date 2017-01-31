Olay, saat 21.30 sıralarında İzmit 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir site içerisindeki apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam evlerine dönen 7 öğrenci, 9. katta bulunan evlerine çıkmak için asansöre bindi. 9. kata çıkan asansör uzun süre katta kalmasına rağmen kapıları açılmayınca içerisindeki öğrenciler panikledi. Bir süre sonra ise asansör, halatının boşalması sonucu içindeki 7 öğrenciyle birlikte zemine çakıldı. Asansörün çıkardığı büyük gürültüyü ve öğrencilerin çığlıklarını duyan apartman sakinleri 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, apartman sakinlerinin yardımıyla asansörden çıkarılan öğrencilere olay yerinde müdahale etti. 7 öğrenciden 6’sı burnu bile kanamadan asansörden çıkarken, panikatak krizi geçiren U.E. adlı öğrenci ise 112 ekiplerince sakinleştirildi. Bir süre merdivende müdahale edilen U.E. adlı öğrenci, ambulansta yapılan müdahalenin ardından evine geri döndü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri de asansörde güvenlik önlemleri alarak olay yerinden ayrıldı
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Öğrencilerin bulunduğu asansör dokuzuncu kattan zemine çakıldı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde içerisinde 7 öğrencinin bulunduğu asansör, halatının boşalması sonucu 9. kattan zemine çakıldı. Apartman sakinlerince asansörden çıkarılan öğrencilerden biri şoka girdi.
Etiketler: Kaza
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VİDEO GALERİ
- 00:40 - 90 uçaktan 600 milyon dolar tasarruf
- 00:35 - Meteoroloji'den son dakika yine uyarı! İstanbul'a kar...
- 00:34 - AÖF sınav sonuçları açıklandı! (AÖF Final 14-15 Ocak 2017)
- 00:33 - Esad'ın sağlık durumuyla ilgili ses kaydı ortaya çıktı
- 00:27 - Öğrencilerin bulunduğu asansör dokuzuncu kattan zemine çakıldı
- 00:25 - Beyaz Saray, ABD’ye destek veren Iraklıların listesini istedi
- 00:22 - Brezilyalı eski milyarder cezaevinde
- 00:18 - Kaddafi'nin kuzeninden canlı yayında Türkiye için flaş iddia
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