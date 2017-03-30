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Öğrencileri taciz ettiği iddia edilen kişiye meydan dayağı!

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Öğrencileri taciz ettiği iddia edilen kişiye meydan dayağı!
Konya'da sokakta yürüyen kız öğrencilere sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen 40 yaşında M.T., çevredekiler tarafından darp edilip polise teslim edildi. Şüpheli, şikayette bulunan olmayınca serbest bırakıldı.

 Akşam saatlerinde Meram İlçesi Larende Caddesi'nde meydana gelen olayda aracının içerisinde oturan M.T., sokaktan geçen kız öğrencilere sözlü tacizde bulundu. Durumu fark eden çevre sakinlerinin tepki gösterdiği M.T., aracından inip kaçmaya çalıştı. Vatandaşlar, peşine düştüğü M.T.'yi yakalayıp darp etti, ardından da çağırılan polis ekiplerine teslim etti.

Polis merkezine götürülen M.T., şikayette bulunan olmayınca, serbest bırakıldı.

Vatandaşlardan biri, M.T.'nin darp edildiği anları cep telefonuyla kaydedip, bu görüntüleri sosyal paylaşım sitelerinde paylaştı.

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