ÖĞRENCİLERE İYİ HABER

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, öğrenci aylık mavi kart ücretinin 85 liradan 40 liraya indirilmesini oy birliğiyle kabul etti.

İBB Meclisi'nde, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramında kentteki toplu ulaşım hizmetinin ücretsiz verilmesi kararı" da oy birliğiyle kabul edildi. Meclis ayrıca, Ramazan Bayramı süresince İstanbul'da ulaşımın ücretsiz olmasına ilişkin teklifi de oy birliği ile kabul etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, öğrenci aylık mavi kart ücretinin 85 liradan 40 liraya indirilmesini oy birliğiyle kabul etti.

İBB Meclisi'nde, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramında kentteki toplu ulaşım hizmetinin ücretsiz verilmesi kararı" oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis ayrıca, Ramazan Bayramı süresince İstanbul'da ulaşımın ücretsiz olmasına ilişkin teklifi de oy birliği ile kabul etti.