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Öğrenci servisi devrildi! Yaralılar var...

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Öğrenci servisi devrildi! Yaralılar var...
ANKARA'nın Sincan İlçesi'nde 5 aracın karıştığı kazada öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 9'u öğrenci 10 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerine doğru Osmanlı Mahallesi'nde yaşandı. Burada bir öğrenci servis aracı ile biri park halindeki 4 otomobilin karıştığı kazada, içerisinde öğrencilerin bulunduğu minibüs devrildi. Kaza sonrası mahalleye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza da hafif şekilde yaralanan 9'u öğrenci 10 kişi, çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla ambulanslara taşındı. Hastaneye kaldırılan yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası polis ekipleri çalışma başlattı. 

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