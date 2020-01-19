Oğlunu öldürüp, intihar eden anaokulu öğretmeni eşine ‘eve geç gel’ demiş

Tokat'ta 10 yaşındaki oğlu Kayra'yı bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini asarak intihar eden anaokulu öğretmeni Tuğba Uzun’un (37), takdir belgesi alan oğlunun karne törenine katıldıktan sonra eşi Mustafa Uzun’u telefonla arayıp, "Evde temizlik yapacağı

Olay, dün Beybağı Mahallesi Fatih Camisi karşısında bulunan lojmanda meydana geldi. Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde mühendis olarak görev yapan Mustafa Uzun, saat 21.30 sıralarında eve geldi. Zile bastı ancak kapıyı açan olmadı. Eşine telefonla da ulaşamayınca çilingir çağırdı.

Çilingir yardımıyla içeri giren Mustafa Uzun, eşini mutfakta doğal gaz borusunu asılı halde, özel bir okulda 4'üncü sınıf öğrencisi olan oğlu Kayra'yı da yatak odasında hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan inceleme sonrasında cesetler, Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

EŞİNE ‘EVE GEÇ GEL’ DEMİŞ

Daha önce kentteki 23 Nisan Anaokulu’nda öğretmen olarak görev yapan Tuğba Uzun'un, 3 ay önce Tokat Devlet Hastanesi Anaokulu’na Müdür Yardımcısı Vekili olarak atandığı öğrenildi. Anksiyete bozukluğu için ilaç tedavisi gördüğü bildirilen Tuğba Uzun'un dün karne töreni için oğlu Kayra’nın okuluna gittiği, karnesini alan oğlunu alıp, eve geldiği, eşi Mustafa Uzun’u telefonla arayarak, "Evde temizlik yapacağım saat 21.00’dan sonra gel" dediği öğrenildi.

12 YERİNDEN BIÇAKLADIKTAN SONRA KENDİNİ ASTI

Yapılan araştırmalar sonunda anne Tuğba Uzun'un, oğlu Kayra’yı ekmek bıçağı ile 12 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini astığı belirlendi.

Okulda başarılı bir öğrenci olan Kayra'nın karnesiyle birlikte takdir belgesi aldığı bildirildi.

Tokat Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri devam eden anne ve oğlunun yarın Sivas’ta toprağa verileceği kaydedildi.