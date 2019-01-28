İngiltere’nin ünlü çifti David Beckham ve Victoria Beckham’ın 19 yaşındaki oğulları Brooklyn Beckham’ın ünlü şarkıcı Rita Ora ile aşk yaşadığı iddiası İngiliz basınının gündemine oturdu.
Çiftin 2017’de birbirlerine samimi mesajlar gönderdiği ve birçok kez buluştuğu ortaya çıktı.
Bu haberlerin ortaya çıkmasının ardından Victoria Beckham’ın ateş püskürdüğü iddia edildi.
2017’de henüz 18 yaşını dolduran Brooklyn ile o dönemde 26 yaşında olan Rita Ora’nın gizlice flört ettiğini öğrenen Victoria’nın ilişkiye onay vermediği belirtildi.
Beckham'ın Rita Ora için "oğlumun peşini bırakmak zorunda" dediği iddia edildi. Bu durum üzerine de ilişki ciddileşmeden sona erdi. Beckham’ın bir dostu, "Victoria bu ilişkiden rahatsız oldu ve onaylamadığını söyledi. Victoria ve David, Brooklyn’i Rita’yı görme konusunda izin vermedi ve yasak getirdi ve ayrıldılar" dedi.
Rita Ora’dan ayrılmak zorunda kalan Brooklyn bir süredir genç manken Hana Cross ile birlikte. David ve Victoria Beckham'ın bu ilişkiye onay verdikleri söyleniyor.
Şimdiden albümünü tanıtmak için röportajlar vermeye başlayan Ora, son olarak CLASH dergisine poz vermişti. 27 yaşındaki şarkıcı, dergiye verdiği pozlardan birini Instagram hesabından paylaşmıştı.Rita'nın çırılçıplak pozu, kısa sürede 1 milyonu aşkın beğeni ve binlerce yorum almıştı.
Ora, yeni single'ı Let Me Love You'yu geçtiğimiz günlerde hayranlarına sunmuştu. Rita, Ora adını verdiği ilk albümünü 2012 yılında yayınlamıştı. İngiliz şarkıcının hayranları, 5 yıldır merakla şarkıcının yeni albümünü bekliyor. Rita, geçen hafta da Glamour dergisi için 2014 yılında yapılan fotoğraf çekiminden kareleri takipçileri ile paylaşmıştı.
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Oğlumun peşini bırak
İngiltere’nin ünlü çifti David Beckham ve Victoria Beckham’ın 19 yaşındaki oğulları Brooklyn Beckham’ın ünlü şarkıcı Rita Ora ile aşk yaşadığı iddiası İngiliz basınının gündemine oturdu.
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