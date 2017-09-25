Sabah saatlerinde altın fiyatlarında hafif bir yükseliş varken, öğleden sonra altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın ve reşat altında son durum nedir? Öte yandan Anadolu Ajansı Finans Analisti İslam Memiş’ten Kürdistan Referandumu’nun piy

25 Eylül altın fiyatları, sabahleyin hafif bir yükseliş içindeyken, öğleden sonra yükseliş devam ediyor. Kürdistan Referandumu üzerinden altın piyasasında hareketlilik beklenirken, Kapalı Çarşı'da son durum haber içeriğinde yer alıyor.

25 Eylül altın piyasası: Öğlen saatleri

Öğlen saatlerinde altın ons fiyatı 1294 dolardan işlem görüyor. 25 Eylül gram altın fiyatı 146 liradan satılıyor. Çeyrek altın 236 liradan işlem görürken, yarım altın 473 lira, tam altın 947 liradan satılıyor. Gremse altının fiyatı 2 bin 447 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını 979 liradan işlem görüyor. Reşat altın ise 1000 liraya yaklaşıyor: 973 Türk Lirası. Bileziklerde son durum: 25 Eylül öğlen saatlerinde 14 ayar altın 85, 18 ayar altın 110, 22 ayar altın 134 liradan işlem görmekte. 0.5 gram altın ise 73 liradan satılıyor. Gümüşte son durum ise 1.92 liradan işlem görmekte.

Referandum açıklaması

Altın piyasasını yakından ilgilendiren Kürdistan Referandumu’na dair Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlık, referandumu tanımadıklarını açıkladı. Bakanlığın yayınladığı o açıklama:

IKBY’de bugün (25 Eylül) düzenlenen referandum sonuçları bakımından yok hükmündedir. Gerek uluslararası hukuk, gerek Irak anayasası bakımından her türlü hukuki temelden ve meşruiyetten yoksun olan bu girişimi tanımıyoruz.

Referandum tüm bölgenin istikrarını tehlikeye atıyor

Türkiye’nin ve uluslararası toplumun tüm uyarılarına rağmen referanduma gitmekte ısrar eden ve sadece Irak'ın değil tüm bölgenin barış ve istikrarını tehlikeye atan IKB Yönetiminin bu sağduyudan uzak teşebbüsünü esefle karşılıyoruz.

Türkiye, IKBY’nin referandum konusunda sergilediği vahim hatanın bedeli olacağını her vesileyle vurgulamış, bu çerçevede, 22 Eylül 2017 tarihinde düzenlenen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı ve hemen ardından gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında IKBY’ye karşı uygulanacak yaptırımları belirlemiştir.

Tüm uluslararası toplumun ve özellikle bölgesel ülkelerin referandum konusunda ortaya koydukları tutarlı yaklaşımı bundan sonra da sürdürmeleri ve bu gayrimeşru girişimin sonuçlarını tanımaktan kaçınmaları önem taşımaktadır.

IKBY liderliğinin bundan sonraki süreçte sağduyulu bir çizgiye dönmesi ve kısa dönemli siyasi çıkarlar ve ütopik emeller peşinde koşmak yerine tüm Irak halkının uzun dönemli huzur ve refahını gözeten bir siyaset benimsemesi temel bir gerekliliktir.

Türkiye’den önemli uyarı

Referandumu izleyen dönemde ortaya çıkacak ortamı istismar etmek isteyebilecek bazı radikal unsurların ve teröristlerin milli güvenliğimizi hedef alan eylemlere kalkışması halinde ve Irak genelinde milli güvenliğimize yönelik her türlü tehdit karşısında uluslararası hukuktan ve TBMM’nin verdiği yetkiden kaynaklanan tüm önlemleri alacağımızı bir kere daha vurguluyoruz.