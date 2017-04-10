Oğan’ın ziyaretinde silahla görülmüştü, adliyeye sevk edildi

Samsun'un Bafra İlçesi’ne ’Hayırlı Anadolu Yürüyüşü’ programında gelen Sinan Oğan’ın esnaf ziyareti sırasında korumaları tarafından farkedilince, polis 19 yaşındaki S.A.’yı üzerindeki kuru sıkı tabancayla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından

MHP’den ihraç edilen Sinan, Oğan referandum çalışmaları kapsamında dün Samsun’un Bafra İlçesi‘ne geldi. Oğan, saat 16.30 sıralarında konuşma yapacağı Bafra Belediyesi Kültür Merkezi salonuna doğru giderken, Belediye Caddesi üzerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Bu sırada korumalar belinde silah olan 19 yaşındaki açıköğretim üniversite öğrencisi S.A.’yı fark etti.

Korumaların "belinde silah var" diye bağırması ile birlikte şüpheli genç, koşarak kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis, Barış Mahallesi’nde oturan S.A.’yı kuru sıkı tabancası ile birlikte gözaltına aldı.

'DAHA ÖNCE KURU SIKI YAKALLATTIĞIM İÇİN KAÇTIM'

Şüpheli ifadesinde, "Benim olayla ilgili hiçbir bilgim yok. Ben silahları severim. Orada oluşum ise tamamen tesadüf. Ara sokakta muhasebeci arkadaşım var onu beklediğim sırada kalabalığın içinde kaldım. Daha önceden de kuru sıkı silah yakalattığım için korumalar silahı var deyince korkup kaçtım" dedi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

VALİ ŞAHİN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Samsun Valisi İbrahim Şahin, Oğan’ın ziyareti sırasında meydana gelen ve ’suikast girişimi’ iddialarına yol açan gelişmeyle ilgili açıklamada bulunmuştu. Vali Şahin açıklamasında, "İlimiz Bafra ilçesinde programın icra edileceği salona giderken Sinan Oğan’ı korumakla görevli polisler şüphe üzerine bir şahsa yönelmiş, şahsın kaçması ile takibe alınmış, kurusıkı tabancayla birlikte şahıs alınmıştır. Muhasebecide çalışan arkadaşlarını ziyarete gitmiş, merak saiki ile aşağıya inmiştir. Abartıldığı gibi asla bir suikast girişimi söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.