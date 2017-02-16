Ödüller sahiplerini buldu!

GQ tarafından dünya çapında 21 yıldır sürdürülen ve Türkiye'de CLEAR ana sponsorluğunda, bu yıl beşinci kez düzenlenecek “GQ Türkiye Men of The Year” ödül töreni Volkswagen Arena'da gerçekleşti.

GQ Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Zeynep Üner'in ev sahipliği yaptığı ödül töreninde kimler yoktu ki…

Tanem Sivar, Gökhan Alkan, Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Gökhan Özoğuz, Barış Arduç, Sneijder- Yolanthe Cabau çifti…

GQ Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Zeynep Üner'in ev sahipliği yaptığı ödül törenine iş, sanat, Moda ve eğlence dünyasından birçok seçkin davetli katıldı. Ünlü sunucu Tanem Sivar özel kırmızı halı röportajları gerçekleştirirken, ödül törenini Simge Fıstıkoğlu ve Cem Yılmaz sundu. Ödül vermeye gelen Beren Saat'in kıyafeti geceye damga vurdu.

BEREN SAAT'İN KIYAFETİ GECEYE DAMGA VURDU

Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olan başarılı oyuncu Beren Saat, Ozan Açıktan'a 'Yılın Yönetmeni Ödülü'nü verdi. Saat'in giydiği derin dekolteli kıyafet dikkati çekti.

Akıllara bir süre önce röportaj veren Kenan Doğulu geldi. Doğulu, eşi Saat'i kıskanmadığını söylemişti. Saat'in bu cesur kıyafeti rahatça giymesi de bunu kanıtladı.