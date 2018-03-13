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Ödül Şıklığı

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Ödül Şıklığı
Müzisyenler, oyuncular ve modeller geçtiğimiz gün California’daki Forum in Inglewood’da düzenlenen iHeartRadio Müzik Ödülleri törenine katıldı.

Güzeller önce kırmızı halıda boy gösterdi. Aralarında Hailey Baldwin, Iggy Azalea ve Rita Ora’nın da bulunduğu ünlü yıldızlar görenleri büyüledi.

YENİ ÖDÜLÜ PARİS SUNDU

Renkli karelere sahne olan törende, ‘Yılın En İyi Sanatçısı’ ödülünü Cardi B aldı. Yıldızı parlayan popçu ödül konuşmasında, ailesi, arkadaşları ve destekçilerinin yanı sıra kendisinden nefret edenlere de teşekkür etti.

Gecenin dikkat çeken isimlerinden biri de Paris Hilton’du.

Köpeği Diamond Baby ile ‘En Tatlı Müzisyenin Hayvanı’ ödülünü sunmak için sahneye çıkan Hilton, sunum sırasında köpeğinin gergin olduğunu söyledi. Yeni açılan bu kategoride ödülün sahibi Ariana Grande’nin köpeği Toulouse oldu.

Şarkıcı-söz yazarı Rita Ora, Dubai’den Los Angeles’a yaptığı uçuştan hemen sonra törene katıldı. Ora, kırmızı halıda Nina Ricci tasarımı sade bir kıyafetle poz verdi. İşte gecenin kırmızı halısından kareler...

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