Ödül satılıyor alan yok mu?

Son 10 yıldır bir çok alan da ödüllü geceler yapılmaktır. Eskiden benim bildiğim Afife Jale tiyatro ödülleri vardı.

Sadri Alışık Tiyatro ödülleri vardı. Bizim dönemimiz de mağazin gazetecileri derneği'nin düzenlemiş olduğu ödül töreni ve her yıl Hürriyet gazetesi'nin düzenlediği Kelebek ödülleri bide Kral Tv müzik ödülleri vardı. Bu ödüller muhteşem bir şekilde yapılırdı. Bütün ünlü isimler bu ödül günlerini bekler ödül almak için yarışırdı. Yazı'nın devamı için linke tıklayınız http://www.haberkonseyi.com/odul-satiliyor-alan-yok-mu-1237yy.htm