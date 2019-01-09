Sadri Alışık Tiyatro ödülleri vardı. Bizim dönemimiz de mağazin gazetecileri derneği'nin düzenlemiş olduğu ödül töreni ve her yıl Hürriyet gazetesi'nin düzenlediği Kelebek ödülleri bide Kral Tv müzik ödülleri vardı. Bu ödüller muhteşem bir şekilde yapılırdı. Bütün ünlü isimler bu ödül günlerini bekler ödül almak için yarışırdı. Yazı'nın devamı için linke tıklayınız http://www.haberkonseyi.com/odul-satiliyor-alan-yok-mu-1237yy.htm
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Ödül satılıyor alan yok mu?
Son 10 yıldır bir çok alan da ödüllü geceler yapılmaktır. Eskiden benim bildiğim Afife Jale tiyatro ödülleri vardı.
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Ödül satılıyor alan yok mu?Son 10 yıldır bir çok alan da ödüllü geceler yapılmaktır. Eskiden benim bildiğim Afife Jale tiyatro ödülleri vardı.
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- 15:40 - Ankara da trafik kazası bir kişi hayatını kaybetti bir'i ağır 8 kişi yaralandı
- 15:32 - Skandal görüntüler İzmir'i karıştırdı
- 15:20 - Cumhurbaşkanı poşet hakkın da ne dedi
- 15:07 - CEO'ya tuzak
- 15:00 - Tosun hakkın da flaş gelişme İnterpol resmi siteden duyurdu
- 14:56 - Mağdur kadınların yanındayız
- 14:44 - Hayatın da ne telefon var ne de televizyon
- 14:31 - "Ceg" Lakabıyla tanınan rapçi'ye 10 yıl hapis
- 14:05 - Şimdi de seks tarikatı kuruldu
- 13:49 - " Onlara gereken dersi verecem"
- 13:37 - Polis canlı yayın da göz altına aldı
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