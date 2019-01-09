Ödül satılıyor alan yok mu?

Yaşar Çakmak / Güncel



Son 10 yıldır bir çok alan da ödüllü geceler yapılmaktır. Eskiden benim bildiğim Afife Jale tiyatro ödülleri vardı. Sadri Alışık Tiyatro ödülleri vardı. Bizim dönemimiz de mağazin gazetecileri derneği'nin düzenlemiş olduğu ödül töreni ve her yıl Hürriyet gazetesi'nin düzenlediği Kelebek ödülleri bide Kral Tv müzik ödülleri vardı. Bu ödüller muhteşem bir şekilde yapılırdı.

Bütün ünlü isimler bu ödül günlerini bekler ödül almak için yarışırdı. Şimdi o kadar çok ödüllü geceler oluyor ki şaşırıyorum. Altın zambak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ödülleri, Türkiye Azerbaycan Dostuk Ödülleri, Altın Marka Ödülleri, Engelsiz Yaşam Vakfı Ödülleri yani kısaca önüne gelen ödüllü gece yapıyor. Bu ödüller neye göre yapıldığını gelir mi sağlandığını çok merak ederim. Örneğin Engelsiz Yaşam Vakfı Ödülü hangi engelli'nin derdine deva olmuştur. Mesela amaliyat olacak ve gerçekten hayata geri dönecek bir hastanın çaresine koşup ameliyat masraflarını mı karşılamışlardır. Tabiki bir kaç tane tekerlekli sandalye alıp göndermişler. İnşallah dedikleri gibi bu tür ödüller de yardıma muhtaç olan kimsesizlere ve engelli vatandaşlarımıza yardım içindir. Ben zannetmiyorum ama inşallah öyledir.

Ünlüler bu gecelere nasıl koşuyor

Bu tür gecelerde ünlü isimlere yani oyunculara ödüller verilir, bu tip geceleri düzenleyenlere bir yardımda mı bulunuyorlar ya da engelli vatandaşlara gelir sağlamak için sahneye mi çıkıyorlar para mı bağışlıyorlar. Bunlara ödül neden veriliyor anlamış değilim. Bu tip ünlülere ödüller niçin verilir siz anladıysanız benim mail adresime yorumunuzu yazın. Resmen ödüller satılığa çıktı?