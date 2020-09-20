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Ödenecek paraya üç köprü yapılır!

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Ödenecek paraya üç köprü yapılır!
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 18 Mart 2022 tarihinde açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü için Hazine'nin günlük 45 bin araç geçişi garanti ettiğini, geçiş ücretinin ise KDV hariç 15 Euro (134 TL) olarak belirlendiğini açıkladı.

Yavuzyılmaz, "Köprü, Karayolları'na devredilene kadar geçecek olan sürede şirketin kasasına girecek olan parayla en az üç tane 1915 Çanakkale Köprüsü yapmak mümkün" dedi.

Çanakkale Köprüsü kazığı! Ödenecek paraya üç köprü yapılır!CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 18 Mart 2022 tarihinde açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün maliyetini ve günlük araç geçiş garantisini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na sordu.

Bakanlıktan gelen yanıtta, “Köprü ve Otoyolun işletmeye açıldığı tarihten başlayarak işin bitim süresine kadar 45 bin otomobil eşdeğer/gün uygulanacaktır. Sözleşme gereğince otomobil için başlangıç geçiş ücreti, Çanakkale Köprüsü’nde 15 Euro+KDV, otoyolda ise km başına 0.05 Euro+KDV olarak belirlenmiştir” denildi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün toplam maliyeti ise 7 milyar 145 milyon TL olarak açıklandı.

(FOTO: SÖZCÜ)

YAPAN ŞİRKETİN KASASINA HER YIL 2.1 MİLYAR TL GİRECEK

Deniz Yavuzyılmaz, Hazine’nin günlük 45 bin araç geçişini garanti ettiğini, geçiş ücretinin ise güncel kurlarla KDV hariç 15 Euro yani 134 TL olarak belirlendiğini belirterek, “Şirket köprünün maliyetini yaklaşık üç yılda çıkarıyor. Sözleşmedeki birim fiyatlarla hesaplandığında her yıl şirketin kasasına 2 milyar 173 milyon TL girecek. Sözleşmenin süresi ise 16 yıl 2 ay olarak belirlenmiş. Köprü, Karayollarına devredilene kadar geçecek olan sürede şirketin kasasına girecek olan parayla en az üç tane 1915 Çanakkale Köprüsü yapmak mümkün” dedi.

(FOTO: SÖZCÜ)

Yavuzyılmaz, vatandaşların işsizlikle, yoksulluk ve ekonomik krizle yaşam mücadelesi verdiğini vurgulayarak, “Bu köprü geçişleri hazine garantileri ile vatandaşımızın sırtına daha fazla yük yükleyip yandaşı zengin etmek yazıktır, günahtır” dedi.

 

Deniz Yavuzyılmaz Kimdir ?

Deniz Yavuzyılmaz 1979 Zonguldak doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimini Zonguldak’ta yaptı. Anadolu Lisesi’nden sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünü bitirdi.Yavuzyılmaz iyi derece İngilizce, Almanca ve Fransızca biliyor.
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