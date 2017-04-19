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OdaTV'den Cem Küçük'e yanıt!

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OdaTV'den Cem Küçük'e yanıt!
Cem Küçük'ün Oray Eğin ve Odatv'ye yönelik iddialarına Odatv'den cevap geldi: "FETÖ kimliğini örtme çabandan kurtul, gel itirafçı ol!.."

 Cem Küçük'ün sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Oda Tv'ye ve Habertürk köşe yazarı Oray Eğin'e yönelik iddialarına Oda Tv'den bir açıklama geldi.

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Küçük'ün suçlamalarına yanıt veren Oda Tv, Cem Küçük için "Belli ki, Cem Küçük "abilerinin" kurduğu kumpasın çökmesine üzülmüş. Zira FETÖ dün ne yazdıysa, bugün Cem Küçük onu yazıyor. Biliyoruz ki; Cem Küçük kripto Fethullahçı'dır" ifadeleri kullanılırken, "Odatv bu topraklarda sadece gerçekleri yazdığı için Fethullahçıların kumpasına uğramış ve bedel ödemiştir. Yarın, gerçeği yazdığımız için yine hapse gireriz, yine çıkarız...Biz bu kurnazlıkları yutmayız. Diyeceğimiz o ki Cem Küçük'e: FETÖ kimliğini örtme çabandan kurtul, ruhunu temize çıkar. Her korkak gibi saldırmaktan vazgeç. Gel, itirafçı ol... İşe, Zonguldak'taki Işık Evleri'nden başla..." denildi.

Oda Tv'de yer alan açıklama şu şekilde:

"Cem Küçük adlı tetikçi, bugün Odatv'ye saldıran mesajlar attı Twitter hesabından.

Neymiş, Oray Eğin Odatv'de "gizlice yazılar yazıyormuş!"

Neymiş, "Soner Yalçın - Oray Eğin - Ahmet Hakan üçlü bir çete gibi çalışıyormuş!"

Neymiş, "Odatv darbeyi çağıran yayınlar yapıyormuş!"

Açıklama yapmak bile zul geliyor; hepsi yalan.

Uydurma olduğunu bu Küçük de biliyor. Ama derdi başka...

Ama biz şerbetliyiz bu gibi tetikçilere.

Ağababalarının bundan 6 yıl önce yaptığı kumpası tekrarlamak istiyorlar.

FETÖ'nün intikamını almak istiyor Odatv'den.

Biliyoruz ki; Cem Küçük kripto Fethullahçı'dır.

Yazdıklarının hepsi FETÖ mensubu Ali Fuat Yılmazer - Nazmi Ardıç - Zekeriya Öz üçlüsünün hazırlattığı "Ulusal Medya 2010" adlı sahte dokümanın aynısıdır.

O "Ulusal Medya 2010" ki, sahte olduğu daha geçen hafta bir kez daha kanıtlandı ve Odatv Davası beraatla sonuçlandı.

Belli ki, Cem Küçük "abilerinin" kurduğu kumpasın çökmesine üzülmüş.

Zira FETÖ dün ne yazdıysa, bugün Cem Küçük onu yazıyor.

Aslına bakılırsa, şaşırmamak lazım...

Öyle ya, biz onun Fethullahçı polis, istihbaratçı ve savcılarla işbirliğini biliriz.

Onların kumpaslarını ve FETÖ'yü hem TV ekranlarından hem de köşelerden nasıl övdüğünü arşivlerden hatırlarız.

Cem Küçük'ün tüm ipliğini pazara çıkaracağız.

Odatv bu topraklarda sadece gerçekleri yazdığı için Fethullahçıların kumpasına uğramış ve bedel ödemiştir.

Yarın, gerçeği yazdığımız için yine hapse gireriz, yine çıkarız.

Zorbalık bizi susturamaz.

Cem Küçük gibi kripto FETÖ'cülerin yapmak istediği, perde arkasındaki ilişkilerini saklama çabasıdır.

Biz bu kurnazlıkları yutmayız.

Diyeceğimiz o ki Cem Küçük'e:

FETÖ kimliğini örtme çabandan kurtul, ruhunu temize çıkar.

Her korkak gibi saldırmaktan vazgeç.

Gel, itirafçı ol...

İşe, Zonguldak'taki Işık Evleri'nden başla... "

(ODA TV)

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