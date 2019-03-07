"Odama dinleme cihazı koydular"

Eski Türkiye güzeli Sinem Sülün'ün yatak odasına dinleme cihazı yerleştirmekle suçlanan eski kayın pederi Sami Yüksel ile kaynanası Hikmet Birsen Yüksel, Sülün'ün ihbarı üzerine bir restoranda yemek yerken polis tarafından yakalandı.

Eski Türkiye güzeli Sinem Sülün 2015 yılında boşandığı eşi Mustafa Yüksel, kayınvalidesi Hikmet Birsen Yüksel ve kayınpederi Sami Yüksel hakkında şikayet başvurusunda bulundu.

MAHKEME: ORTAM DİNLEMESİ YAPILDI

Sülün'ün yatak odasında üçlü prize takılı sim kartlar üzerinden ortam dinlemesi yapıldığı tespiti üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mustafa Yüksel, Hikmet Birsen Yüksel ve Sami Yüksel hakkında iddianame düzenlendi.İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi, Sülün'ün eski eşi Mustafa Yüksel, kayınvalidesi Hikmet Birsen Yüksel ve kayınpederi Sami Yüksel'i, “Zincirleme kişiler arasında aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek” suçundan mahkum etti. Her üç sanık da 3'er yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıklar hakkında iyi hal indirimine gitmedi.

2 YIL 6 AY 15'ER GÜN HAPİS

Sanıkların avukatları bu kararı İstinaf mahkemesine taşıdı. Dosyanın gönderildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, Sülün’ün kayınvalidesi Hikmet Birsen Yüksel ve kayınpederi Sami Yüksel’i 2’şer yıl 6’şar ay 15’er gün hapis cezasına çarptırdı. Anılan karar kesinleşti ve Yüksel çifti hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

RESTORANDA OLDUKLARINI İHBAR ETTİ

Bugün akşam saatlerinde Etiler'deki bir restorana giden Yüksel çifti Sülün tarafından fark edildi. Sülün, durumu polise bildirdi. Restorana polis ekipleri geldi. Bu esnada Sülün ile Yüksel çiftinin yakınları arasında tartışma meydana geldi. Sivil polis ekipleri, Yüksel çiftini araca bindirerek restorandan ayrıldı. Çiftin, Fatih Sultan Mehmet Polis Merkezi'ne götürüldükleri bildirildi.