ÖCALAN KARARI SEÇİMLERİ ETKİLEYECEK Mİ?

CHP: ZAMANLAMA MANİDARHDP: SEÇMENİMİZ KOLAY AVLANABİLİR DEĞİLİYİ PARTİ: ZAMANLAMA MANİDAR

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine izin verilmesinin İstanbul seçimlerini etkileyip etkilemeyeceğini değerlendiren HDP TBMM Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "Oylara çok büyük bir etkisinin olacağı kanaatinde değilim" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit'in teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüşme yasağının kaldırıldığını açıklaması İstanbul seçimleri öncesi Ankara'yı hareketlendirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan HDP TBMM Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "Oylara çok büyük bir etkisinin olacağı kanaatinde değilim. HDP seçmeni kolay avlanabilir bir seçmen değildir" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine dair ''Görüşme yasağına ilişkin kararlar kaldırıldı ve görüşme imkanı getirildi" dedi. DW Türkçe'de yer alan habere göre; Gül'ün açıklamasının ardından Ankara'da oy hesabı başladı.

CHP: ZAMANLAMA MANİDAR

CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Özkoç, bu kararı "Yaptıkları şeyin neye denk geldiğine bakılmalı. Neden daha önce değil de, şimdi? Zamanlaması manidardır. Türkiye'de toplumu ayrıştıran, bölmeye çalışan bir iktidar var" sözleriyle değerlendirdi.

Özkoç, "İstanbul'da 16 milyon insan yaşıyor ve hepsi ayrıştırmadan, köken sorgulamadan kendilerini doğru düzgün yönetecek bir belediye başkanı istiyor. Hepsi, kendilerini 18 gün yöneten Ekrem İmamoğlu'nun elinden mazbatasının neden alındığını çok iyi biliyor" diye konuştu. Halkın hükümetin her açıklamasını sorguladığını, samimi bulmadığını öne süren Özkoç, teröristbaşı Öcalan'ın avukatlarıyla görüşme yasağının kaldırılmasının da halkta karşılığı olmayacağını iddia etti.

HDP: SEÇMENİMİZ KOLAY AVLANABİLİR DEĞİL

HDP TBMM Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ise teröristbaşı Öcalan'ın avukatlarıyla görüşme yasağının kaldırıldığına dönük açıklamanın HDP seçmenini etkileyip etkilemeyeceği konusunda "Oylara çok büyük bir etkisinin olacağı kanaatinde değilim. Şunu da herkes bilsin ki; HDP seçmeni kolay avlanabilir bir seçmen değildir" dedi.

Oluç'a göre Adalet Bakanı Gül'ün açıklaması hükümetin bir "açılımı" olarak da nitelendirilmemeli. Bakan Gül'ün teröristbaşı Öcalan'ın avukatlarıyla görüşebileceğini söyleyerek hukuki bir duruma işaret ettiğini anlatan Saruhan Oluç, "HDP'ye hediye edilmiş bir durum yok ortada. HDP seçmeni de bilinçsiz bir seçmen değil. Herkes, neyin ne olduğunu biliyor" diye konuştu.

İYİ PARTİ: ZAMANLAMA MANİDAR

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da, Adalet Bakanı Gül'ün açıklamalarıyla hükümetin 23 Haziran için HDP'li seçmenden oy devşirme niyetini ortaya koyduğunu söyledi. Türkkan, "Zamanlamanın manidar olmadığını söylemek mümkün değil. Bahçeli işaret verdi, hükümet harekete geçti. Seçim öncesinde açıklama yapıyorlar ki seçmene oynasınlar. Ama HDP seçmeninin iktidara prim vermediğini, vermeyeceğini görmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ: SEÇİM ENDEKSLİ DEĞİL

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Bu konu seçim endeksli bir konu değildir. Hükümetimizin tavrı çok nettir. Milli birlik, kardeşlik, demokrasi ve çözüm süreci için çok önemli adımlar attık, riskler aldık. Ama PKK terör örgütü sürekli bu durumu sabote etti, silahla karşılık verdi. Terörle mücadele ve milli birliğimiz için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.