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ÖCALAN BİTİRİN ÇAĞRISI YAPTI

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ÖCALAN BİTİRİN ÇAĞRISI YAPTI
Öcalan'dan açlık grevindekilere çağrı: Eyleminizin sona ermesini bekliyorum.

Abdullah Öcalan'ın avukatları, 22 Mayıs'ta İmralı'da yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Öcalan, açlık grevleri ve ölüm oruçlarının amacına ulaştığını belirterek, sona erdirilmesini talep etti.

Avukatların yaptığı açıklama şöyle: 

"Açlık grevi ve ölüm oruçlarına ilişkin görüşme yapıldı. İmralı Ada Cezaevi'nde 22 Mayıs'ta yeni bir avukat görüşmesi gerçekleşti. Toplumsal uzlaşı, demokratik müzakere konusunun tartışılmasının Türkiye'nin temel ihtiyacı olduğu görüşünde.Öcalan mesajının daha fazla tartışılması gerektiğini söyledi. 6 Mayıs'ta 7 maddelik mesajda önemli, bir konu da SDG. Görüşlerini tekrarladı. Kendi düşüncelerinin çözüm önerilerinin temel haklarının anayasal zorunluluk altına alınması gerektiğini söyledi. Sayın Öcalan'ın tecritinin ağırlaştığı 4 yılda karamsarlık hâkim olmuştur. Sorunların demokratik müzâkere yoluyla çözülmesi tavrının devam ettiğini gördük. Görüşme temel konusu açlık grevleri olmuştu. Annelere özel selamını iletiyoruz. Açlık grevlerinin ve ölüm oruçlarının amacına ulaştığını ısrarla vurgulandı. Bedenen ruhen ve zihnen sağlıklı olmaları her şeyden önemli. Açlık grevi ve ölüm orucu eylemcilerine hitaben bir mektup kaleme aldı. İstanbul seçimleri ile ilgili konuşmadık. " dedi. 

Eyleminizin sona ermesini bekliyorum

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