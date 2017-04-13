Obra’ya görev

Fenerbahçe'nin tecrübeli başantrenörü, Euroleague Yönetim Kurulu'nun önceki gün gerçekleştirilen toplantısında danışma kurulu üyeliğine seçildi. Sarı-lacivertlilerin başarılı hocası, basketbol ve kuralların geliştirilmesi, seyirci deneyimlerinin artırılması gibi konularda Euroleague Yönetime'ne destek verecek.
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Zeljko Obradovic'e bir görev daha...
Fenerbahçe'nin tecrübeli başantrenörü, Euroleague Yönetim Kurulu'nun önceki gün gerçekleştirilen toplantısında danışma kurulu üyeliğine seçildi. Sarı-lacivertlilerin başarılı hocası, basketbol ve kuralların geliştirilmesi, seyirci deneyimlerinin artırılması gibi konularda Euroleague Yönetime'ne destek verecek.
Etiketler: Fenerbahçe
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