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Obradovic'ten Ali Koç'a teşekkür

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Obradovic'ten Ali Koç'a teşekkür
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, yeni sezonun zorlu geçeceğini belirtti.

Yeni sezon öncesi İstanbul'da teknik ekibiyle bir araya gelen Sırp başantrenör Obradovic, sarı-lacivertli kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Teknik ekibiyle sezon öncesi hazırlık programı üzerinde çalıştıklarını aktaran Obradovic, "Uzun ve zorlu bir sezon bizi bekliyor. Bunun için sıkı bir çalışma programımız olacak. Bugün burada teknik ekibimle birlikte tüm detayların üzerinden geçtik. Aynı zamanda sezon planlamamızı da konuştuk. Çalışmalarımızın ilk bölümünü İstanbul'da sürdüreceğiz. Ardından yurt dışında güçlü takımlara karşı maçlar oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Sezona en iyi şekilde hazırlanmak istediklerini vurgulayan deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:

"Bu noktada, göreve geldikten sonra bize en iyi şekilde çalışma imkanı sağlayan başkanımız Sayın Ali Koç'a, Sayın Semih Özsoy'a ve yönetimimize de teşekkür etmek istiyorum. Maddi konularda tüm ihtiyaçlarımızı karşılayarak ekibim ve oyuncularım için en sağlıklı çalışma ortamını oluşturdular. Doğru ve sağlıklı bir yapımız var. Kulübümüzün içinde bulunduğu zor ekonomik şartlara rağmen, bunu koruma adına yönetimimizin attığı adımlar için kendilerine teşekkür ediyorum. Şu anda kombine yenileme sürecinin devam ettiğini biliyorum. Taraftarlarımızın da her sezon olduğu gibi yanımızda olacağından eminim."

 

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