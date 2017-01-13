  • BIST 81.589
  • Altın 145,315
  • Dolar 3,7904
  • Euro 4,0318
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAAltın Yine Yükselişe Geçti

Obama, Yardımcısı Biden'a ABD'nin En Yüksek Madalyasını Verdi

»
Obama, Yardımcısı Biden'a ABD'nin En Yüksek Madalyasını Verdi
ABD Başkanı Barack Obama, yardımcısı Joe Biden'a sürpriz yaparak ülkenin en yüksek ödülü olan 'Devlet Başkanlığı Özgürlük Madalyası'nı verdi.

Barack Obama, Beyaz Saray'da düzenlenen törende 8 yıldır yardımcılığını yapan Joe Biden'a Devlet Başkanlığı Özgürlük Madalyası'nı takdim etti.

"KUŞAKLAR BOYUNCA UNUTLMAYACAK HİZMETLERİ VAR"

Obama, törende yaptığı konuşmada, Biden'in Amerikan halkına olan inancı, ülkesine olan sevgisi ve kuşaklar boyunca anımsanacak hizmetleri olduğunu söyledikten sonra madalyayı getirecek askeri sahneye çağırarak, "Başkan olarak son kez ulusumuzun en yüksek sivil ödülü olan Devlet Başkanlığı Özgürlük Madalyası'nı sana vermekten mutluluk duyarım" dedi.

BİDEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Biden, törende gözyaşlarını tutamazken, "Ben buraya eşim Jill, Michelle ve Barack ile geçirdiğimiz son sekiz yılın anısına bir şeyler içeceğiz sanıyordum" diye konuştu.

DAVETLİLER UZUN SÜRE AYAKTA ALKIŞLADI

Oldukça duygulu anların yaşandığı törende Biden uzun süre ayakta alkışlandı. Konuklardan biri, gözyaşlarını silmesi için Biden'e kağıt mendil verdi.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TBMM'de "Köpek Giremez" Yazılı Afiş Gerginliği!13 Ocak 2017 Cuma 16:39
  • Soruları Çalarak Dershane Öğrencilerine Verdik13 Ocak 2017 Cuma 16:23
  • CHP'li Vekil, Bahçeli'yi Gülme Krizine Soktu!13 Ocak 2017 Cuma 16:18
  • Obama, Yardımcısı Biden'a ABD'nin En Yüksek Madalyasını Verdi13 Ocak 2017 Cuma 16:15
  • Beyaz Saray'dan Erdoğan'ın Sözlerine Küstah Yorum: Pek Şaşırmadım13 Ocak 2017 Cuma 16:09
  • Onlara Doyamadım13 Ocak 2017 Cuma 16:07
  • Reina'ya Saldıran Terörist Oğluyla Birlikte Kaçmış13 Ocak 2017 Cuma 16:04
  • Demet'ten yeni klip!13 Ocak 2017 Cuma 16:01
  • 15 bin Euroluk kürsü kayboldu13 Ocak 2017 Cuma 16:00
  • ŞEYTANIN AKLINA GELMEZ!13 Ocak 2017 Cuma 15:54
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim