Obama, Yardımcısı Biden'a ABD'nin En Yüksek Madalyasını Verdi

ABD Başkanı Barack Obama, yardımcısı Joe Biden'a sürpriz yaparak ülkenin en yüksek ödülü olan 'Devlet Başkanlığı Özgürlük Madalyası'nı verdi.

Barack Obama, Beyaz Saray'da düzenlenen törende 8 yıldır yardımcılığını yapan Joe Biden'a Devlet Başkanlığı Özgürlük Madalyası'nı takdim etti.

"KUŞAKLAR BOYUNCA UNUTLMAYACAK HİZMETLERİ VAR"

Obama, törende yaptığı konuşmada, Biden'in Amerikan halkına olan inancı, ülkesine olan sevgisi ve kuşaklar boyunca anımsanacak hizmetleri olduğunu söyledikten sonra madalyayı getirecek askeri sahneye çağırarak, "Başkan olarak son kez ulusumuzun en yüksek sivil ödülü olan Devlet Başkanlığı Özgürlük Madalyası'nı sana vermekten mutluluk duyarım" dedi.

BİDEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Biden, törende gözyaşlarını tutamazken, "Ben buraya eşim Jill, Michelle ve Barack ile geçirdiğimiz son sekiz yılın anısına bir şeyler içeceğiz sanıyordum" diye konuştu.

DAVETLİLER UZUN SÜRE AYAKTA ALKIŞLADI

Oldukça duygulu anların yaşandığı törende Biden uzun süre ayakta alkışlandı. Konuklardan biri, gözyaşlarını silmesi için Biden'e kağıt mendil verdi.